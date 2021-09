Kate et Meghan en « guerre » pour l’héritage de la garde-robe de Diana | Royale | Nouvelles

Kate Middleton a “volé la vedette” lors de la première de Bond, selon un expert

Lors de la première de James Bond mardi soir, la duchesse de Cambridge a séduit le public avec une superbe robe cape dorée et beaucoup ont comparé son choix de tenue à la robe métallique chatoyante de la princesse Diana lors d’une première de Bond en 1985.

La tenue de bombe de Kate est venue après que la duchesse a été aperçue portant des vêtements de sport alors qu’elle jouait à une partie de tennis en double avec Emma Raducanu.

Mais le Dr Tessa Dunlop a affirmé que ce n’était pas une coïncidence si nous avions eu “la sportive Kate et la Bond girl Kate” la même semaine que Meghan Markle et le prince Harry ont effectué une courte tournée à New York.

Le Dr Dunlop a affirmé que les choix vestimentaires de Meghan étaient plus “conservateurs que ceux de Kates”.

Lors de leur visite éclair à New York, Meghan a été aperçue portant un sac Christian Dior Lady D-lite, qui porte le nom de la défunte princesse de Galles.

Guerre de garde-robe de Kate Middleton et Meghan Markle (Image: .)

Kate Middleton a volé la vedette à la première de James Bond (Image: .)

La duchesse de Sussex a également été vue portant une montre Cartier Tank lors de l’événement Global Citizen Live.

Cette montre était la même que celle offerte à la princesse Diana à l’occasion de son 21e anniversaire, a écrit le Dr Dunlop dans Mail+.

Le Dr Dunlop a écrit: “Alors que Kate se présente comme une reine en attente, Meghan s’assure que nous savons tous qu’elle prend un chemin différent (rival?), Un chemin informé par l’outsider royal ultime, Diana.

“Eh bien, pouvez-vous faire caca à l’idée de vêtements et d’accessoires ayant un tel poids, mais il convient de se rappeler que le précédent historique a été créé il y a longtemps.”

LIRE LA SUITE : Royal Family LIVE : Harry et Meghan pourraient donner des titres aux enfants

Meghan Markle et le prince Harry (Image : .)

Le Dr Dunlop a ensuite comparé Meghan à Wallis Simpson et à sa défunte belle-mère alors que toutes les trois quittaient la “boîte royale”.

Elle a écrit: “Comme Wallis et Diana avant elle, Meghan n’est plus dans la loge royale et il est peu probable qu’elle porte une robe dorée (ou un homard provocateur), mais nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus d’elle et de sa garde-robe.”

L’expert royal a poursuivi: “Si, comme Diana, Meghan a l’intention de ‘faire le bien’ sans titre de RHS, contrairement à Diana – qui a été victime de la presse – elle est déterminée à contrôler son image.

“Les paparazzi peuvent rentrer dans leur boîte et, si la Grande-Bretagne n’aime pas ça, tant pis.

A NE PAS MANQUER

Katie Couric dit que le prince Harry sentait la cigarette et l’alcool [REVEAL]

Le faux pas de Meghan Markle à New York [COMMENT]

Kate éclipse les Sussex avec un « mouvement de puissance spectaculaire » [INSIGHT]

Arbre généalogique royal (Image : Express)

“Meghan est une star mondiale qui commande les coups.

“Petit étonnant que, de retour à Blighty, Kate ait eu recours à une armurerie plaquée or de style Bond – la mission était” s’habiller pour impressionner “et elle n’a pas déçu.”

À la suite de l’apparition de Kate et du prince William à la première de James Bond, un expert en langage corporel a affirmé qu’il existait « d’énormes différences » entre les Cambridges et les Sussex.

L’expert en langage corporel Believing Bruce a déclaré: “Lorsque nous examinons la communication non verbale” de connexion “et les gestes subliminaux qui existent entre les deux couples, il existe une énorme différence entre le lien de soutien qui existe entre Kate et William et le lien de soumission qui existe entre Harry et Meghan.

La princesse Diana à la première de James Bond en 1985 (Image: .)

“Entre Kate et William, nous voyons un degré élevé de comportements similaires, reflétant si vous voulez.

“Des deux s’encourageant mutuellement à occuper le devant de la scène avec des touches douces, se regardant vers le bas de la vulnérabilité (pensez à la façon dont Diana regardait vers le bas…)

“Il s’agit très certainement d’une relation partagée”, a déclaré l’expert à propos du duc et de la duchesse de Cambridge.

Meghan Markle avec le sac Christian Dior Lady D (Image: .)

“Cela contraste fortement avec les comportements de soumission que Harry montre envers Meghan”, a déclaré Bruce.

“Là où William jettera un coup d’œil rapide à Kate, Harry prend plus de temps, s’arrêtant presque comme s’il attendait un type de geste de Meghan qui ressemblerait à un feu vert, car il sent qu’il a maintenant la permission de faire quelque chose.

“De plus, les touches légères entre Kate et William sont remplacées entre Meghan et Harry par un type de contact appelé une tape allongée, c’est là que Meghan met sa main sur Harry mais la garde là.”