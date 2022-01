Kate et Sophie « ont vraiment fait de leur mieux » pour aider Meghan Markle mais ont été « repoussées » | Royale | Des nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge, et Sophie, la comtesse de Wessex auraient « fait de leur mieux » pour tendre la main à Meghan Markle lorsque le nouveau royal a eu du mal à s’adapter. La commentatrice Rachel Bowie a affirmé que Kate et Sophie avaient cependant été « rebutées » lorsqu’elles ont tenté de soutenir la duchesse de Sussex. Meghan elle-même a admis avoir lutté contre la pression de sa vie royale peu de temps avant qu’elle et le prince Harry n’annoncent leur intention de prendre du recul en 2020.

L’hôte de Royally Obsesses a déclaré: « Je pense que le contexte dans ce cas était que Kate et Sophie avaient vraiment fait de leur mieux, selon une source, pour tendre la main à Meghan, apparemment, elle se débattait tellement en 2019 et ils ont été repoussés.

« Donc, selon une source… c’est juste un ressassement de ce que nous avions déjà entendu en quelque sorte, je pense. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé dans leur tristement célèbre interview d’Oprah Winfrey l’année dernière qu’ils n’avaient reçu aucun soutien de la famille royale lorsqu’ils ont signalé leurs problèmes avec les assistants du palais.

Meghan Markle a également ravivé les spéculations sur une prétendue rupture avec Kate lorsqu’elle a allégué que la duchesse de Cambridge l’avait fait pleurer à l’approche du mariage.

Les rapports suivant le mariage avaient affirmé que le tout nouveau royal avait été celui qui avait rendu Kate émue par la robe de demoiselle d’honneur de la princesse Charlotte.

Le prince William serait toujours furieux contre Meghan à cause des remarques qu’elle a faites à propos de Kate dans l’émission d’Oprah Winfrey.

La « tête du duc était partout » après que Meghan ait accusé Kate de l’avoir fait pleurer sur la tristement célèbre robe.

Dans sa conversation avec Oprah Winfrey, elle a déclaré: «Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par quelque chose concernant – oui, le problème était correct – à propos des robes de demoiselle d’honneur, et cela m’a fait pleurer et cela m’a vraiment blessé.

Selon une source proche, Kate était très « bouleversée par tout cela » et souffrait de voir le prince William « désemparé » au-dessus de la dispute avec le prince Harry et Meghan Markle.

Ils ont déclaré : « Tout avec Harry et Meghan a été extrêmement stressant.

« Mais si quoi que ce soit, c’est tiré [her and William] Plus proche les uns des autres.

« Elle en était bouleversée parce que [William] était tellement bouleversé. Voir son mari aussi désemparé était difficile.