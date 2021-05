Kate et William accusés d’avoir lancé une chaîne YouTube pour détourner l’attention de Harry | Royal | Nouvelles

Le panel de Loose Women discute de la chaîne YouTube de Kate et William

Kate et William viennent de relooker leurs comptes sur les réseaux sociaux cette semaine. Leur Instagram est maintenant passé de @kensingtonroyal à @thedukeandduchessofcambridge, ce qui indique à quel point le couple élève sa marque personnelle. Ils ont également lancé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le duc et la duchesse de Cambridge. Pour marquer l’occasion, le couple a publié une vidéo de compilation des faits saillants et des bloopers de l’année écoulée, qui a ravi leurs fans – elle a été regardée plus de deux millions de fois sur Twitter.

Cependant, tous les observateurs royaux ne sont pas satisfaits; certains pensent que les Cambridges ont choisi de lancer cette nouvelle plate-forme cette semaine après le succès de Harry à Vax Live ce week-end.

Le duc de Sussex, qui était coprésident du concert Global Citizen avec son épouse Meghan Markle, a prononcé un discours profond exhortant le public à soutenir les vaccins COVID-19 pour «tout le monde, partout».

Il a reçu une ovation debout pour son discours, démontrant à quel point les Sussex sont devenus populaires aux États-Unis.

Certains fans se sont ensuite tournés vers les nouveaux efforts médiatiques de Kate et William.

L’un d’eux a commenté sur Facebook: “Quand Harry était à la mode en raison de ‘l’accueil’ qu’il a reçu à #vaxlive, je savais qu’ils allaient attirer l’attention.”

Un autre compte a demandé: «Pensé en tant que membres de la famille royale, ils n’ont pas fait des choses comme ça? Opposé à Harry et Meghan sur Netflix. »

Un autre fan a déclaré: “C’est mignon, mais son frère et sa femme vont être sur Netflix.”

Prince Harry à Vax Live le week-end dernier, et une image de la nouvelle chaîne de Kate et William (Image: . / YouTube Le duc et la duchesse de Cambridge)

Kate et William lancent leur nouvelle chaîne YouTube

Les Sussex ont conclu un accord lucratif avec le géant du streaming Netflix l’année dernière pour produire toute une gamme de contenu, qui serait diffusé exclusivement sur la plate-forme payante.

Un observateur royal a alors demandé si le couple «avait vraiment besoin de toutes ces relations publiques», en raison de leur statut de premier plan dans la famille royale.

Cependant, d’autres ont félicité le couple pour leurs efforts.

En réponse à la vidéo de lancement du couple, la commentatrice royale Victoria Arbiter a tweeté: “Maintenant, ce sont des YouTubers que je peux soutenir!”

Certains fans royaux ont commenté la vidéo de lancement lorsqu’elle est apparue sur leur page Instagram, notant: «Le duc et la duchesse ont amélioré leur jeu sur les réseaux sociaux. Aimer!!”

Harry a reçu une ovation debout pour son discours le week-end dernier (Image: .)

Un autre a ajouté: «Moderniser définitivement la famille royale. J’adore la présence accrue sur les réseaux sociaux. »

Les Cambridges comptent déjà 284000 abonnés juste un jour après leur lancement officiel, et bien qu’ils n’aient jusqu’à présent que deux vidéos sur leur chaîne.

Les Sussex n’ont pas de canaux de médias sociaux pour le moment, ayant fermé leurs comptes @sussexroyal après avoir quitté le cabinet l’année dernière.

Le couple a indiqué que, bien qu’il convienne qu’il y ait des chutes majeures dans les médias sociaux, il pourrait envisager de revenir sur certaines plates-formes à l’avenir.

William, Harry et Kate travaillaient ensemble avant que les Sussex ne créent leur propre succursale (Image: .)

Des comparaisons ont été établies entre les Sussex et les Cambridges (Image: .)

Harry a déclaré à Fast Company: «Nous revisiterons les médias sociaux quand cela nous semblera bon – peut-être lorsque nous verrons des engagements plus significatifs en faveur du changement ou de la réforme – mais pour le moment, nous avons investi une grande partie de notre énergie dans l’apprentissage de cet espace et de la manière dont nous pouvons le faire. aider.”

Cependant, il a demandé à plusieurs reprises que les plates-formes sociales soient tenues pour responsables et a averti que «le temps presse» pour la réforme – lui et sa femme ont tous deux parlé des défis liés à une présence en ligne.

Pourtant, la décision des Sussex d’utiliser des plates-formes de streaming pour promouvoir leur travail a inévitablement établi un parallèle avec le récent déploiement de YouTube par les Cambridges.

Mais ce n’est que le dernier développement dans les comparaisons en cours entre les Sussex et le travail des Cambridges aux yeux du public.

Harry et Meghan ont abandonné leurs plateformes de médias sociaux lorsqu’ils ont quitté le Royal Fmaily (Image: .)

Certains fans de Cambridge pensent que Meghan a annoncé cette semaine ses débuts littéraires, The Bench, pour rivaliser avec le livre de sa belle-sœur Kate, Hold Still.

Hold Still arrive dans les rayons ce vendredi, tandis que le livre de Meghan ne sera pas disponible à l’achat avant juin.

Meghan aurait également reçu entre 250000 £ et 500000 £ en paiements anticipés pour son livre, selon Camilla Tominey dans The Telegraph.

Mais le produit du livre de Kate va être partagé entre la National Portrait Gallery – dont elle est la marraine – et Mind, l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale.