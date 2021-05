Kate et William annoncent une tournée royale en Écosse – y compris une visite à l’université où ils se sont rencontrés pour la première fois | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge doit passer une semaine en Écosse dans son rôle de lord haut-commissaire à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, a annoncé le palais de Kensington. William commencera sa tournée de sept jours vendredi et sera rejoint le lundi suivant pour le reste de la visite de son épouse Kate.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a écrit sur Twitter: “Le palais de Kensington vient d’annoncer une semaine d’engagements pour le duc et la duchesse de Cambridge en Écosse à partir de vendredi dans le cadre de la nomination de William au poste de Lord Haut-commissaire de l’Église d’Écosse. Il sera rejoint par Kate du lundi.

«Parmi les endroits qu’ils visiteront, le duc et la duchesse de Cambridge se rendront à Édimbourg, Fife, et entreprendront leur premier voyage conjoint officiel aux Orcades.

«Je n’ai pas tout à fait donné le titre complet du rôle de William: Lord Haut Commissaire à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

“Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré:” Le duc est honoré de remplir le rôle de Lord Haut Commissaire à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse cette année. “

Cela intervient alors que Kate a marqué la réouverture du Victoria and Albert Museum plus tôt dans la journée en visitant ses principales expositions et en déclarant que le public a “soif de beauté et d’inspiration”.

Le cycle de verrouillage qui a commencé en mars dernier a contraint les galeries, les musées et les attractions artistiques à fermer pendant des mois et a perturbé tous les aspects de la vie moderne, et a également vu les grands événements royaux annulés ou reportés.

Lors de sa visite, Kate a déclaré au personnel: “Je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui car nous avons dû annuler trois visites précédentes à cause de Covid, donc c’est agréable d’être ici.”

Elle a ajouté: “Oui, je pense que les gens ont soif de beauté et d’inspiration. Ce sera le bon moment pour visiter les musées et les galeries car ils ne sont pas pleins. de touristes qui arrivent. “