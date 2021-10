Kate et William de bien meilleurs modèles que Meghan et Harry – sondage | Royale | Nouvelles

La famille royale devrait également être libre de commenter des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, selon la majorité des gens.

Les résultats montrent un fort soutien à la famille royale contre les critiques constantes auxquelles elle est confrontée pour avoir commenté le changement climatique.

Le sondage exclusif a révélé qu’un énorme 42% des personnes ont déclaré qu’elles approuvaient ou approuvaient fortement les commentaires de la famille royale sur des questions sociales et politiques.

Moins d’un sur cinq insiste toujours pour qu’ils restent neutres, avec seulement 19% d’entre eux disant qu’ils désapprouvent ou désapprouvent fortement leurs opinions sur les questions sociales et politiques exprimées.

Et lorsqu’on leur a demandé quel couple ils considéraient comme de meilleurs modèles, 57% ont choisi le duc et la duchesse de Cambridge, avec à peine 9% soutenant les Sussex.

Notre sondage intervient alors que la reine doit rejoindre les dirigeants mondiaux lors du sommet potentiellement crucial des Nations Unies sur le climat COP26 qui s’ouvre à Glasgow dimanche prochain. Cela fait également suite aux remarques de la monarque de 95 ans plus tôt ce mois-ci au sujet de son irritation envers ceux qui « parlent » mais « ne font pas ».

Et cela survient juste une semaine après le lancement télévisé très réussi de son prix Earthshot annuel par le prince William, au cours duquel il a appelé des millions de téléspectateurs à « s’unir pour réparer notre planète ».

Semblant critiquer les touristes spatiaux milliardaires tels que Jeff Bezos et Elon Musk, le duc a déclaré: « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller et vivre. »

La croisade de William a remporté les éloges de son père, le prince Charles, un écologiste de longue date dont les propres opinions, autrefois largement moquées, ont maintenant été fermement adoptées par toute la famille.

Le prince de Galles a déclaré : « Je suis très fier de mon fils, William, pour son engagement croissant en faveur de l’environnement.

Le duc et la duchesse de Sussex, basés aux États-Unis, n’ont pas réussi à rassembler beaucoup de soutien malgré leur activisme pour plusieurs causes.

Le couple a pris la parole sur scène au festival Global Citizen Live à Central Park, New York le mois dernier dans le but de lutter contre la pauvreté.