Kate et William éblouissent alors qu’ils sortent pour le début des festivités de Noël de la famille royale | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge organise l’événement festif à l’abbaye de Westminster. Le concert de Noël devrait être diffusé sur ITV la veille de Noël à 19h30.

Kate portait une robe rouge festive et des talons pour le service carol, tandis que William était élégant dans un costume et une cravate assortis à sa femme.

Dans un clin d’œil touchant à Sa Majesté, la duchesse portait une paire de boucles d’oreilles appartenant à la reine.

Le concert Together At Christmas réfléchit aux défis de la pandémie de Covid et rendra hommage aux personnes et aux organisations qui ont soutenu les communautés pendant la crise.

Des chants seront chantés par la chorale de l’abbaye de Westminster dans le cadre de l’événement festif.

Il y aura également des performances des chanteuses Ellie Goulding et Leona Lewis.

Le duc de Cambridge donnera une lecture, tout comme le paralympien britannique et médecin junior Kim Daybell, et la présentatrice Kate Garraway, dont le mari Derek Draper a passé un an à l’hôpital après avoir contracté un coronavirus.

Et il y aura une représentation de To The Day, une composition créée pour l’occasion par le poète et écrivain Lemn Sissay.

Kate figurera dans l’introduction du programme spécial du réveillon de Noël Royal Carols: Together At Christmas, tout comme une performance du chanteur Tom Walker de son single de Noël For They Who Can’t Be Here.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry confondu avec un vendeur d’arbres de Noël à Santa Barbara

Le service célébrera à la fois les héros qui se sont mobilisés pour aider les autres pendant la pandémie et réfléchira aux difficultés sans précédent auxquelles la nation a été confrontée au cours des 18 derniers mois.

Le palais de Kensington a déclaré: « Des héros méconnus de tout le pays ont été invités à assister au service en reconnaissance de leurs efforts inlassables et de leurs actes de gentillesse désintéressés malgré des circonstances incroyablement difficiles. »

Parmi les invités figureront des personnes impliquées dans des réseaux communautaires, des organisations caritatives et les parrainages de la reine, du prince Charles et de Camilla, et des Cambridges.

Des personnes que William et Kate ont rencontrées et avec lesquelles ils ont passé du temps lors de récents engagements ont également été invitées, tout comme le personnel des forces armées impliqué dans l’opération Pitting – l’évacuation par le Royaume-Uni de civils d’Afghanistan après la prise de contrôle des talibans.

Les invités en situation d’isolement, tels que ceux qui ont des liens sociaux limités, les personnes récemment endeuillées ou ceux qui n’ont pas de maison, seront également dans l’église.

Le concert est diffusé sur ITV après un changement de dernière minute de la BBC à la suite d’une dispute au sujet d’un documentaire le mois dernier.

The Princes and the Press de BBC Two, présenté par le républicain autoproclamé Amol Rajan, a examiné la relation entre William, le prince Harry et les médias.

Dans une rare déclaration conjointe, Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont critiqué le documentaire en deux parties.

Les trois foyers royaux ont critiqué le programme pour avoir donné de la crédibilité à « des affirmations exagérées et infondées ».

Le documentaire controversé a incité la famille royale à snober la BBC et à déplacer la diffusion du service de chants sur ITV.