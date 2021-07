Kate et William « envoient un message secret » pour montrer à Harry et Meghan qu’ils ont tort | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge sont “à l’offensive de charme” pour prouver qu’ils sont heureux et “pas piégés”, a affirmé un expert royal. Dans une interview explosive, le prince Harry a affirmé que son frère William et son père, le prince Charles, étaient “piégés” dans le système de contrôle de la monarchie britannique. Maintenant, le biographe royal Duncan Larcombe a parlé au magazine Closer et a déclaré: “William et Kate ont gardé un silence digne, mais maintenant ils laissent leurs actions parler.

“C’est presque comme s’ils envoyaient un message secret à Harry et Meghan disant:” nous allons continuer, nous sommes toujours là, nous ne reculons pas, nous continuons “.

“C’est un message à Harry que la vie continue, avec ou sans lui.”

Kate et William ont fait des apparitions très publiques en Écosse et dans le G7 ces derniers mois et se sont prononcés contre le racisme.

Suite aux attaques racistes ignobles contre les footballeurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka William ont tweeté : « Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir. Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux.

« Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. »

La nouvelle intervient après que le prince Harry a annoncé qu’il publie un mémoire révélateur qui sera disponible l’année prochaine.

Le prince a suggéré qu’il s’agirait d’un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner ».

Il devrait couvrir tous les aspects de sa vie, de son enfance à son passage dans l’armée britannique, ainsi que la décision sensationnelle du duc et de la duchesse de Sussex de quitter la famille royale.

LIRE LA SUITE: Les espoirs de Netflix de Meghan et Harry sont au bord du gouffre

« Depuis leur entretien avec Oprah Winfrey, les tensions sont devenues très vives.

“C’est parce qu’une grande partie de ce qu’ils ont dit s’est depuis avérée au mieux peu fiable.

«Il y a maintenant un tsunami de peur parmi les membres de la famille royale à propos de ce qu’écrira Harry.

“Beaucoup espèrent qu’il pourra corriger certaines choses mais n’ont pas beaucoup d’espoir.”

Dans les cercles royaux, le prince Harry est considéré comme ayant très peu prévenu sa famille de ses projets.

Une source royale s’adressant au Sun a déclaré: “Harry s’est empressé de contacter sa famille uniquement lorsqu’il a su que l’histoire allait sortir, c’était juste quelques instants avant qu’elle ne devienne publique.”