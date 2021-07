Kate et William félicitent la championne de Wimbledon Ashleigh Barty – “Un match incroyable !” | Royale | Nouvelles

in

Kate et William regardent la finale du simple dames sur le court central entre la numéro un mondiale Ashleigh Barty et la huitième tête de série Karolina Pliskova. La duchesse portait une robe verte, tandis que William portait une veste de costume bleu clair, une chemise de couleur claire, un pantalon sombre et une cravate, le couple portant tous deux des masques faciaux lorsqu’ils prenaient place.

À quelques rangées du couple dans la Royal Box se trouvait l’actrice Priyanka Chopra, connue pour être une amie de leur belle-sœur, la duchesse de Sussex.

Après la victoire de l’Australien, le compte Twitter officiel de Kensington Palace a publié : “Quels match et performances incroyables des deux athlètes ! Félicitations à @ashbartyon pour avoir été sacré champion de #Wimbledon.”

L’apparition de Kate à Wimbledon fait suite à une période d’auto-isolement après avoir été en contact étroit avec une personne testée positive pour Covid.

Le palais de Kensington a déclaré samedi que sa période d’auto-isolement serait terminée, mais n’a pas confirmé quand elle s’était officiellement terminée.

