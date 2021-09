Kate et William inspirent une «fierté incroyable» aux habitants de Norfolk | Royale | Nouvelles

Les habitants de Norfolk seraient très friands de leurs voisins royaux, les Cambridges, qui dînent, magasinent et passent régulièrement du temps à l’extérieur comme une famille normale. Après qu’une photo de Kate, William et leurs trois enfants dégustant des hamburgers et des frites dans un jardin de pub de Norfolk ait été publiée par The Sun plus tôt ce mois-ci, beaucoup se sont demandé comment les monarques avaient réussi à fréquenter un lieu aussi public sans paparazzi ni grand entourage de sécurité.

Comme l’a expliqué l’expert royal Kate Nicholl à OK Magazine, les membres de la famille royale sont généralement détendus à Norfolk grâce à la bienveillance des habitants.

“Si vous parlez à quelqu’un de North Norfolk, il est incroyablement fier que William et Kate poursuivent une histoire d’amour avec Norfolk qui remonte à plusieurs générations”, a déclaré Katie.

En fait, les Cambridges partageaient leur temps entre leur maison à Kensington Palace à Londres et Anmer Hall à Norfolk.

“Kate et William ont tendance à aller aux mêmes endroits et ce sont des endroits où ils sont connus et ont de bonnes relations avec le propriétaire ou la propriétaire”, a ajouté Mme Nicholl.

“Ils vont dans ces endroits depuis longtemps, donc ce n’est pas inhabituel et ce n’est pas difficile pour eux d’aller se détendre.

“Les habitants sont incroyablement protecteurs envers eux. Vous ne voyez pas souvent les gens sortir leur téléphone avec appareil photo et les enregistrer.

“Ils sont laissés pour juste s’occuper d’une occasion familiale.”

En voyant la famille passer une belle journée, un spectateur a déclaré au Sun à quel point c’était “incroyable de voir à quel point la famille était terre-à-terre”.

“William et Kate sortent souvent les soirs de rendez-vous et vous n’en entendez pas parler. Ils choisissent des endroits qu’ils aiment.”

Bien que la famille ait l’air seule sur la photo du pub, elle bénéficie d’un haut niveau de sécurité autour d’elle, où qu’elle aille, a déclaré Kate Nicholl.

“Il y aura eu un détail de sécurité avec Kate et William et les enfants lors de leur récente sortie déjeuner au pub mais cela aurait été discret”, explique-t-elle.

“Un agent de sécurité en civil et non identifiable qui était positionné à une autre table. Ils se seraient fondus dans le reste du pub.”