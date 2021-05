Kate et William lancent une chaîne YouTube et sont plus proches de vous que jamais

La famille royale a annoncé la nouvelle avec une vidéo sur Instagram et Ils nous ont donné l’ambiance de Keeping Up With The Kardashians. Le clip commence avec Harry disant à Kate: “Fais attention à ce que tu dis, car ces gars-là filment tout”. Ils montrent ensuite plusieurs images du couple remplissant leurs fonctions de membres de la famille royale lors d’événements publics. “Mieux vaut tard que jamais – maintenant nous sommes sur @youtube”, il lit dans la légende à côté d’un emoji de caméra vidéo.

L’annonce de son arrivée sur YouTube suggère qu’à travers cette plateformea nous pourrons voir la vie des gens de Cambridge de près à la fois dans des événements réels et dans leur vie quotidienne. De plus, cela confirme qu’avec eux, le la monarchie entre dans une nouvelle ère, plus technologique et plus accessible. De la même manière, ils vérifient que petit à petit ils donnent plus d’étapes sur son chemin vers le trône.