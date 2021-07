Kate et William “ne garderont pas George hors des projecteurs” car il “doit s’habituer aux coups de feu” | Royale | Nouvelles

in

Prince George “au bord du précipice”, selon un commentateur

George, huit ans, est récemment apparu lors de la finale de l’Euro dans un petit costume et a ri de joie devant le but de l’Angleterre, avant d’avoir l’air dévasté par le résultat final. Une vidéo du futur monarque est devenue virale sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs prenant des photos bon marché du jeune royal. Un tweet, qui a obtenu plus de 100 000 likes, a affirmé qu’il avait les manières d’un “banquier de la ville de 40 ans”.

Après cela, il a été question que le duc et la duchesse de Cambridge pourraient chercher à garder leur fils hors des projecteurs à l’avenir afin d’éviter des situations répétées où il était moqué par des étrangers.

Maintenant, George est décrit comme le personnage principal d’un nouveau dessin animé satirique de HBO Max intitulé “Le prince”, dans lequel il est gâté, ricanant et a la langue acérée.

Beaucoup ont condamné la série pour ce qu’ils considèrent comme une moquerie d’un enfant innocent.

Le créateur de la série, Gary Janetti, a déclaré qu’il espérait que Geroge aurait un sens de l’humour à ce sujet, mais comme l’a souligné l’expert royal Russell Myers, il n’est qu’un enfant.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, M. Myers.

Le couple a réfléchi aux affirmations selon lesquelles ces deux incidents – le contrecoup après le football et le dessin animé de HBO – conduiraient William et Kate à éloigner George des projecteurs pendant un certain temps.

Mme Gripper a fait valoir que l’écolier serait de toute façon hors des projecteurs cet été, car la famille royale prend des vacances.

Il y a eu une discussion pour savoir si Kate publierait même une photo d’anniversaire de George, mais à la fin, elle a fait comme elle le fait toujours et a publié une photo douce et naturelle qu’elle a prise elle-même.

M. Myers a déclaré qu’il ne pensait pas du tout que les Cambridges changeraient de cap en ce qui concerne leur stratégie avec les enfants, car ils ont toujours souligné que les sociétés de médias sociaux ont la responsabilité de prendre soin des enfants.

Il a également fait valoir qu’ils élèveraient probablement leurs enfants avec une “conscience” des inconvénients potentiels d’être aux yeux du public, car ils “devront s’y habituer” à un moment donné.

Qu’il le veuille ou non, George est destiné à être roi un jour, et il y aura donc toujours des gens prêts à lui tirer dessus.

M. Myers a déclaré que Kate et William avaient une “attitude responsable” et qu’ils s’attaqueraient de front à ce problème.

Il a déclaré: “Il y a eu un peu de discussion sur la question de savoir s’ils publieraient une photo d’anniversaire, s’ils garderaient George hors des projecteurs parce que certaines choses ont été dites et je ne pense pas que ce sera le cas.

«Je pense que William et Kate ont pris position sur la façon dont ils perçoivent les médias sociaux, la responsabilité qu’eux-mêmes et tous les autres et certainement les sociétés de médias sociaux ont de s’occuper des enfants.

«Je pense donc qu’ils élèveront sans doute leurs enfants avec une conscience, ce qui est une attitude responsable.

«Les enfants vont devoir s’habituer à être aux yeux du public à un moment donné.

« C’est sûrement trop tôt maintenant, mais il ne fait aucun doute qu’ils leur parleront de leur rôle à l’avenir et évidemment de ce que cela signifie d’avoir une empreinte responsable en ligne eux-mêmes, et bien sûr, il y aura des gens qui leur tireront dessus malheureusement.

“Mais je ne pense pas qu’ils hésiteront à assumer cette responsabilité, je pense qu’ils sont plus susceptibles de s’y attaquer de front.”

Alors que le prince George aura toujours la plus grande attention sur lui en tant que futur monarque, ses jeunes frères et sœurs devront également s’habituer aux rôles qu’ils jouent au sein de la famille.

Si George est “l’héritier”, alors sa sœur, la princesse Charlotte, six ans, est la “rechange”.

Charlotte et leur jeune frère, le prince Louis, trois ans, travailleront probablement aussi dans la famille royale quand ils seront grands.

En fait, il existe un argument selon lequel les « rechanges » ont en fait plus de mal car ils ne sont pas prioritaires par le système royal, qui favorise la lignée principale.

De nombreuses personnes dans la même situation ont eu du mal avec leur rôle indéfini, de la sœur cadette de la reine, la princesse Margaret, qui avait une vie amoureuse mouvementée et prétendument un problème d’alcool, au prince Andrew, qui a été embourbé dans un scandale ces dernières années, au prince Harry qui pris la décision sans précédent de quitter son rôle royal.

Les trois enfants de Cambridge devront apprendre à vivre aux yeux du public et à l’examen minutieux qui l’accompagne.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.