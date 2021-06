Kate et William “ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry” à cause des craintes de fuite, selon l’auteur | Royale | Nouvelles

in

Kate et William ont expliqué à des amis pourquoi ils n’avaient pas eu de conversations approfondies avec le duc de Sussex lorsqu’ils l’ont rencontré pour les funérailles du prince Philip, a déclaré le commentateur royal Robert Lacey. Dans une version mise à jour de son livre Battle of Brothers publié en série dans Times2, M. Lacey a également rejeté les informations faisant état d’une longue réunion entre le prince Harry, le prince William et le prince Charles.

Parlant du retour de Harry au Royaume-Uni et de ses retrouvailles avec des membres de la famille royale après les funérailles du prince Philip, M. Lacey a écrit: “Harry, pour sa part, a fièrement montré des clichés d’Archie sur son téléphone portable, puis plus tard connu via le toujours utile [royal author Omid] Scobie qu’il avait vu la reine deux fois avant de remonter dans l’avion pour la Californie lundi.

“Sa grand-mère aimait promener ses chiens dans le parc de Frogmore House, il semblait donc probable qu’il l’y avait rejointe.

“Pendant ce temps, William et Kate, après avoir dit au revoir à Charles, qui s’est rendu au Pays de Galles où il pleurait dans son domaine de Llandovery, sont retournés ensemble au palais de Kensington pour mettre les enfants au lit.

“Ils ont dit à des amis qu’ils ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry, car toute discussion de fond reviendrait directement à Meghan pour être divulguée via Oprah ou un autre tentacule du réseau Sussex qui n’avait pas cessé de répandre des histoires dans les semaines qui ont suivi. l’interview que les amis du couple avaient promise serait leur dernier mot.”

Commentant les affirmations de M. Lacey selon lesquelles Kate et William craignaient des fuites, l’experte royale Angela Levin a écrit sur Twitter: “Il est tout à fait logique de ne pas avoir de discussions privées avec Harry ou qui que ce soit s’ils veulent tout révéler au monde.”

Contacté par Express.co.uk, Kensington Palace n’a fait aucun commentaire.

Ces affirmations interviennent après que Gayle King, un diffuseur américain et ami de Meghan et Harry, a rapporté lors d’une émission d’information matinale américaine ce que les Sussex lui avaient dit à propos d’une conversation que le duc avait eue avec son frère et son père.

Elle a d’abord confirmé un rapport publié dans le Sunday Times affirmant que le prince Harry, le prince William et le prince Charles s’étaient entretenus au téléphone quelques jours après la diffusion de l’interview des Sussex avec Oprah Winfrey.

Mme King a ensuite rapporté ce que Meghan et Harry lui avaient dit à propos de la conversation privée.

Elle a déclaré à la mi-mars: “Il est vrai que Harry a parlé à son frère et qu’il a également parlé à son père.

“Le mot qu’on m’a donné était que ces conversations n’étaient pas productives.

“Mais ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation.

“Et je pense que ce qui les bouleverse toujours, c’est que le palais continue de dire qu’ils veulent régler le problème en privé, mais ils croient pourtant que ces fausses histoires sortent qui sont toujours très désobligeantes contre Meghan.”

Mme King a ajouté: “Personne dans la famille royale n’a encore parlé à Meghan.”

Harry s’est rendu au Royaume-Uni pour la première fois en 13 mois en avril pour assister aux funérailles de son grand-père.

Au lendemain de son voyage, il a été affirmé qu’il avait organisé un sommet avec William et Charles après les funérailles.

Mais, comme l’a souligné M. Lacey, tant le cabinet que le camp du Sussex ont minimisé ces rapports.

Cependant, les observateurs royaux ont été soulagés de voir la glace entre le prince William et le prince Harry brisée après le service – avec l’aide de la duchesse de Cambridge.

Kate a été aperçue en train d’entamer une conversation avec son beau-frère à l’extérieur de la chapelle St George pendant que son mari parlait au doyen de Windsor.

Alors que la famille royale commençait à retourner au château, Kate a semblé s’impliquer également dans la conversation avec le prince William.

Elle laissa alors rapidement les frères seuls pour parler et rejoignit discrètement Sophie, comtesse de Wessex, qui marchait derrière elle.

Le prince William et le prince Harry devraient se réunir le 1er juillet.

Le jour où la princesse Diana aurait eu 60 ans, une statue commandée par ses fils sera dévoilée dans le Sunken Garden du palais de Kensington, qui serait son endroit préféré dans sa résidence londonienne.