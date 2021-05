Kate et William n’étaient pas le premier couple royal à se rencontrer à St Andrews – les fans stupéfaits | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et William arrivent au palais de Holyroodhouse

Le duc et la duchesse de Cambridge ont passé la dernière semaine en Écosse. Soucieux de préserver l’Union, Kate et William ont rencontré le premier ministre Nicola Sturgeon et l’ancien premier ministre Gordon Brown lors de leur voyage. Et ils ont également trouvé le temps de profiter d’un rendez-vous secret ensemble dans leur ville universitaire, St Andrews, alors que le couple royal a été aperçu en train de quitter le restaurant Forgan de la ville mardi avant une journée d’engagements mercredi.

Mais dans un fil Twitter, un fan royal a révélé que les Cambridges n’étaient pas le premier couple royal à commencer leur histoire d’amour à l’université.

Dans le fil, il a révélé que James Ogilvy, le fils unique de la princesse Alexandra de Kent, avait rencontré sa femme Julia Rawlinson alors qu’ils y étudiaient.

Le couple s’est rencontré lors de leur première année à St Andrews et s’est marié en 1988. Le couple a deux enfants ensemble: Flora, née en 1994, et Alexander, né en 1996.

James et Julia sont devenus les mentors du duc de Cambridge lorsqu’il a fréquenté l’université, et le fan royal – qui s’appelle Rodrigo – a suggéré qu’ils auraient pu être les premiers membres de sa famille à rencontrer Kate.

Kate et William n’étaient pas le premier couple royal à se rencontrer à St Andrews – les fans sont stupéfaits (Image: GETTY)

James Ogilvy et Julia Rawlinson (Image: GETTY)

À la fin de son fil, il a ajouté: “Les deux couples royaux de St Andrews sont restés beaux et forts pendant de nombreuses années, James et Julia avec plus de 30 ans de mariage et William et Catherine avec 10.”

Comme indiqué dans Hello! Magazine, les fans royaux ont été stupéfaits par les révélations de Rodrigo.

L’un d’eux a écrit: «Merci pour cette idée, nouvelle pour moi.

«Donc, St Andrews semble être un lieu de rencontre« chanceux amoureux ». Même si je connais de nombreux mariages de longue durée résultant de rencontres à l’université. »

Kate en tant qu’étudiante à l’Université de St Andrews (Image: GETTY)

Un autre a ajouté: “Merci d’avoir partagé cela, je n’avais littéralement aucune idée, qui sait sous quel rocher je vivais.”

Un troisième a simplement dit: “Beau fil – je ne savais pas cela et les informations romantiques étaient les bienvenues.”

Kate et William sont devenus amis en 2001 lorsqu’ils ont tous deux commencé à étudier l’histoire de l’art – bien que la duchesse de Cambridge ait admis plus tard qu’elle était très timide quand ils ont été présentés.

Lors de leur entretien de fiançailles en 2010, elle a expliqué: «En fait, je suis devenue rouge vif quand je vous ai rencontré, et je me suis enfuie, j’étais très timide à l’idée de vous rencontrer.

«Mais en fait, William n’était pas là depuis un certain temps au départ, il nous a donc fallu un certain temps pour nous connaître.»

James Ogilvy et Julia Rawlinson (Image: GETTY)

Kate et William lors d’une visite à l’Université de St Andrews la semaine dernière (Image: GETTY)

À l’automne 2002, Kate a été vue rejoindre certains des amis de William pour une soirée de tir dans le domaine de Sandringham, ce qui a déclenché des rapports sur une relation.

On pense que la romance de Kate et William a commencé la même année.

On pense que la deuxième en ligne du trône a vu Kate sous un jour différent après avoir participé à un défilé de mode étudiant.

La future duchesse de Cambridge était censée porter une tenue relativement conservatrice, avec une jupe en soie noire transparente et un pull en laine.

D’ACCORD! Le magazine a déclaré: «Mais, alors qu’elle était sur le point de sortir sur le podium, Kate a enlevé le pull et a remonté la jupe par-dessus son soutien-gorge noir et sa culotte pour en faire une robe bandeau.

«C’était une décision en une fraction de seconde qui a peut-être changé le cours de sa vie.»

William aurait chuchoté à un ami que «Kate est sexy» et a clairement indiqué qu’il «souhaitait être plus que des amis» lors de l’after-party.

Kate et William en visite à Holyroodhouse la semaine dernière (Image: GETTY)

Le biographe royal Robert Lacey a décrit plus tard cela comme un mouvement «stratégique» de Kate, qui «sait ce qu’elle veut et l’a obtenu».

Ils ont commencé à partager un appartement à l’automne 2002, ce qui les a rapprochés.

William a admis plus tard dans leur entretien de fiançailles que leur amitié a évolué quand «nous avons passé plus de temps les uns avec les autres et avons eu un petit rire, beaucoup de plaisir, et réalisé que nous partagions les mêmes intérêts».

Kate a également encouragé son futur mari à changer de diplôme et à commencer à étudier la géographie à la place.

Camilla Tominey a expliqué: «Kate, à l’époque, a conseillé à William de changer de cap – elle l’a encouragé à ne pas partir et à redescendre à Londres, mais à s’y tenir et à faire quelque chose d’un peu différent.

Le couple a subi deux ruptures dans les années qui ont précédé la proposition de William en 2010 alors qu’il était en vacances avec des amis au Kenya.

Les Cambridges envisageaient de retourner sur le site de leurs fiançailles pour célébrer une décennie de mariage, mais les restrictions de voyage de Covid l’ont exclu.