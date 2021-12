Kate et William offriront des cadeaux de Noël à Archie et Lili malgré la rupture royale | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Katie Nicholl a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge offriraient des cadeaux à toute la famille, y compris Archie, deux ans, et Lili, née en juin. Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie avec leurs deux enfants après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Les frères William et Harry ont été au centre d’une rupture en cours.

Lorsqu’on lui a demandé si Archie et Lili recevraient des cadeaux des Cambridges, Mme Nicholl a répondu OK ! magazine : « Oui, bien sûr.

« Ils offrent des cadeaux à toute la famille et cela inclut toutes leurs nièces et neveux. »

Les membres de la famille royale rejoignent traditionnellement la reine dans son domaine de Sandringham pour le jour de Noël.

Les membres de la famille royale sont généralement en force le 25 décembre pour un service religieux matinal.

Il n’a pas été confirmé ce que les Sussex font pour Noël cette année.

Les spéculations ont été nombreuses quant à leur retour en Grande-Bretagne pour la période des fêtes.

Cependant, la nouvelle variante Omicron du coronavirus pourrait rendre cela moins probable.

« Mais c’est le premier Noël de Sa Majesté sans son mari, alors on aurait pu espérer qu’ils voudraient être avec elle. »

Les fans de Royal espèrent apercevoir le prince George, la princesse Charlotte et peut-être même le prince Louis le jour de Noël.

George et Charlotte sont sortis avec William et Kate pour l’église en 2019.

L’an dernier, la traditionnelle sortie matinale du jour de Noël n’avait pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid.

Des foules immenses de sympathisants se rassemblent généralement à l’église St Mary Magdalene de Sandringham pour voir la famille royale.

Cette année est le premier Noël de la reine sans son mari bien-aimé, le prince Philip.

Le monarque, 95 ans, a reçu l’ordre des médecins de se reposer après avoir passé une nuit à l’hôpital en octobre.