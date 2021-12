Kate et William offriront un rameau d’olivier à Meghan et Harry avec le déménagement de Noël | Royale | Nouvelles

Le couple royal achètera « bien sûr » des cadeaux de Noël pour les enfants du duc et de la duchesse de Sussex, malgré la rupture signalée entre les deux ménages, a affirmé un expert royal. Dans l’interview controversée du couple avec Oprah Winfrey, Harry a déclaré qu’il y avait « un espace » entre lui et William.

Et lors d’un voyage en Afrique du Sud en octobre dernier, Harry a déclaré que lui et William étaient sur « des chemins différents pour le moment ».

Il a ajouté: « Je serai toujours là pour lui car je sais qu’il sera toujours là pour moi. »

L’expert royal Katie Nicholl, auteur de « Harry et Meghan : la vie, la perte et l’amour », a affirmé que le duc et la duchesse de Cambridge prévoyaient d’offrir des cadeaux à toute la famille, y compris leur neveu et leur nièce.

Elle a dit OK ! Magazine : « Oui, bien sûr [they will send presents].

« Ils offrent des cadeaux à toute la famille et cela inclut toutes leurs nièces et neveux. »

Pourtant, malgré le rameau d’olivier, on pense que les Sussex passeront les vacances dans leur maison californienne.

Parlant de leur décision de ne pas passer Noël à Sandringham avec la reine, une source royale a déclaré à Page Six : « Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan sont je ne viens pas.

« S’ils l’étaient, ils l’auraient déjà communiqué à leur famille.

En conséquence, Baby Lilibet n’a pas encore rencontré son homonyme la reine.

Il y a eu des spéculations sur le fait que le couple publierait ou non les premières photos de bébé Lilibet cette saison des fêtes, car chaque année depuis la naissance d’Archie, le couple royal a inclus une image de lui sur sa carte de Noël.

Parlant des projets de Noël du duc et de la duchesse de Cambridge, Mme Nichol a expliqué que cette année, Kate Middleton renoncera à passer Noël avec la famille Middleton afin de se rallier à la reine, ajoutant que la duchesse « met le devoir avant elle-même ».

Elle a déclaré: « Dans les premières années de leur vie de famille, ils ont essayé d’alterner Noël, un an avec la reine et la famille royale et l’année suivante avec les Middletons, mais Kate et William ont fait passer le devoir avant eux-mêmes et nous pouvons le voir , plus que jamais.

« Donc, il y a un sacrifice de la part de Kate parce que Noël est une très grande chose pour la famille Middleton, mais ils mettent la reine en premier et s’assurent qu’ils sont là la veille de Noël et le jour de Noël à Sandringham.

« Mais, c’est probablement très amusant pour les enfants de Cambridge qu’ils fêtent Noël deux fois – une fois avec leur arrière-grand-mère et la famille royale, puis à nouveau avec les Middleton dans leur maison de Bucklebury. »