Kate et William ont créé une chaîne Youtube pour «combattre» Meghan et Harry dans un duel sur les réseaux sociaux | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont lancé leur propre chaîne YouTube la semaine dernière, accumulant près de 500 000 abonnés et plus de 3,2 millions de vues sur leur première vidéo téléchargée de 25 secondes. Écrivant un commentaire pour News.com.au, l’expert royal Daniela Elser a expliqué comment les Cambridges et les Sussex se battent pour la viralité dans un «duel des médias sociaux».

Elle a écrit: «L’année dernière, Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont signé non pas un mais deux méga contrats avec les géants du streaming Netflix et Spotify pour créer des séries télévisées, des documentaires et des podcasts.

«Alors, juste pour se regrouper ici. Nous avons deux couples royaux qui se préparent tous les deux à passer de plus en plus de temps à créer des vidéos pour charmer les masses et à se vendre en tant que forces philanthropiques sérieuses pour l’ère moderne.

«Ou, pour le dire autrement: les deux couples se préparent maintenant à tenter de remporter des victoires au tableau sur le même terrain très fertile et très précieux.

«La bataille est maintenant ouverte pour voir qui deviendra viral en premier, accumuler des millions de vues en premier et gagner les critiques en premier.»

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé en septembre dernier qu’ils avaient signé un accord pluriannuel avec Netflix, qui aurait une valeur d’environ 150 millions de dollars (106,3 millions de livres sterling).

En décembre, le couple a également signé un contrat de 25 millions de dollars (17,7 millions de livres sterling) avec Spotify pour une série de podcasts originale.

Ce concours de clics n’est pas la première fois que les Cambridges et les Sussex se livrent à une telle bataille.

En 2019, lorsque Meghan et Harry se sont séparés du palais de Kensington, ils ont créé leur propre personnel et leur compte Instagram sous une forme de compétition avec les Cambridges qui étaient sur la plateforme depuis environ six ans.

L’émission, intitulée «The Me You Can’t See», mettra en vedette Lady Gaga et Glenn Close en tant que contributeurs invités et sera diffusée à partir du 21 mai.

Mme Elser a ajouté: «Le plus grand gagnant ici sera nous, le public indiscret.

«En 2021, le vainqueur va voir les vues.