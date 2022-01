Kate et William organiseront une « fête commune » après que la duchesse se soit fixée pour les 40e célébrations  » discrètes  » | Royale | Des nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge célébrera son 40e anniversaire le 9 janvier. La duchesse de Cambridge devrait marquer l’occasion avec une autre journée en famille après avoir déjà dû renoncer à une fête l’année dernière en raison de la pandémie en cours. Mais la biographe royale Ingrid Seward a suggéré que le royal pourrait simplement retarder les célébrations pour organiser une « fête commune » avec son mari, le prince William, plus tard dans l’année.

Le prince William aura également 40 ans cette année, avec son anniversaire le 21 juin.

S’adressant à Royal Beat de True Royalty, Mme Seward a déclaré: « Je pense que ce sera discret ce week-end, assez discret.

« Et puis plus tard dans l’année, probablement après la fin des célébrations du jubilé de platine, elle et William, dont l’anniversaire est le 21 juin, organiseront une fête commune.

« Et vraiment célébrer alors. »

JUST IN: Queen sera protégée par une « zone d’exclusion aérienne » de 2 500 pieds pour des raisons de sécurité

Selon le commentateur royal Neil Sean, avant la réintroduction des restrictions en décembre, le duc de Cambridge espérait organiser une fête spéciale pour la duchesse.

M. Sean a déclaré: « Selon de bonnes sources, le problème de Catherine est que le prince William voulait organiser une grande fête.

« Le plus gros problème est le suivant, il est double.

« Le prince William avait prévu les premières étapes d’une grande fête, à venir l’année prochaine, mais le problème des mesures en cours, des blocages, c’est très difficile d’organiser quoi que ce soit. »

LIRE LA SUITE : La reine sera protégée par une « zone d’exclusion aérienne » de 2 500 pieds pour des raisons de sécurité

Un initié royal a suggéré au Mirror que la duchesse allait pour l’instant « célébrer en privé avec sa famille ».

Ils ont déclaré: « C’est une occasion très réduite cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille.

«Bien sûr, elle est consciente de la situation actuelle.

« Elle sera entourée de ses proches et c’est tout ce qui compte. »