Kate et William « pacte de mariage » lors d’un voyage décisif: « Dit à Kate qu’elle était la bonne » | Royale | Des nouvelles

Aujourd’hui, la duchesse de Cambridge fête ses 40 ans et trois nouvelles photographies ont été publiées pour marquer l’occasion. Les portraits, qui ont été réalisés par le photographe de mode italien Paolo Roversi, montrent Kate prenant différentes poses dans trois robes Alexander McQueen différentes. Kate s’est également adressée à Twitter pour montrer sa gratitude à M. Roversi pour avoir pris « trois portraits spéciaux » tout en remerciant les supporters royaux pour leurs « souhaits d’anniversaire très rois ».

Pendant ce temps, la duchesse de Cambridge a souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux du palais de Buckingham, du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouailles.

Kate a épousé William en 2011 à l’abbaye de Westminster et elle est depuis devenue une figure centrale du cabinet.

Cependant, les choses auraient pu être très différentes pour Kate, sans un voyage décisif aux Seychelles, selon Mme Nicholl.

Le couple s’est rencontré alors qu’il étudiait à l’Université de St Andrews et était ensemble pendant cinq ans avant que William ne rompe avec une Kate qui aurait été dévastée en 2007.

Plus tard cet été-là, cependant, ils ont ravivé leur amour l’un pour l’autre en partant pour un voyage glamour.

Là, William aurait conclu un « pacte de mariage » avec sa future épouse.

Dans son livre de 2010, « William et Harry », Mme Nicholl a déclaré : « Sous une lune si brillante qu’elle projetait des ombres sur la plage, William a assuré à Kate qu’elle était la bonne.

« Pour la première fois, ils ont discuté assez sérieusement du sujet du mariage.

« Il lui a promis son engagement et a dit qu’il ne la laisserait pas tomber et elle a à son tour accepté de l’attendre. »

Avant leur séparation, la relation de Kate et William les avait vus partir ensemble au Kenya pour un safari et faire un voyage de ski romantique à Klosters.

Kate a également été invitée à Sandringham pour le déjeuner de Noël de la famille royale.

Dans sa biographie mise à jour, « The Making of a Royal Romance », Mme Nicholl a déclaré: « Je suppose que ce qu’aucun de nous ne savait, c’est que [she] et William avait en fait conclu un pacte secret pour se marier en 2007, après s’être réunis après leur deuxième rupture majeure.

« Et on sait que c’est un couple qui sait très bien garder les secrets.

« Alors vraiment, Kate a eu le dernier mot parce qu’elle a eu son prince. »

« William and Harry » a été écrit par Katie Nicholl et publié par Preface Publishing en 2010. Vous pouvez le trouver ici.

« The Making of a Royal Romance » a été écrit par Katie Nicholl et publié par Weinstein Books. Vous pouvez le trouver ici.