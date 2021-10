Kate et William partagent le chagrin après la mort tragique de David Amess – « Choqué et attristé » | Royale | Nouvelles

Sir David a été poignardé à plusieurs reprises lors d’une réunion avec des électeurs de l’église méthodiste Belfairs à Leigh-on-Sea dans l’Essex à midi et est décédé sur les lieux.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont déclaré qu’ils étaient « choqués et attristés » par le meurtre.

Un message sur leur compte Twitter officiel de Kensington Royal a déclaré: « Nous sommes choqués et attristés par le meurtre de Sir David Amess, qui a consacré 40 ans de sa vie au service de sa communauté.

« Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et ses collègues. W & C. »

