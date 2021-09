Kate et William pour obtenir la permission d’honorer le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas obtenu | Royale | Nouvelles

in

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William pourraient être autorisés à déménager au château de Windsor depuis le palais de Kensington. Ce serait un honneur donné par la reine qui a été refusé à Meghan Markle et au prince Harry. La chaîne Youtube de News.com.au a détaillé l’importance de cette décision potentielle du duc et de la duchesse de Cambridge.

La vidéo disait : “Le prince William et Kate Middleton seraient en pourparlers avec la reine au sujet de la possibilité de résider au château de Windsor.

“C’est une demande que Meghan et Harry ont faite une fois, mais qui a été rejetée.

“Le Crown Estate compte plus de 230 propriétés, ce qui signifie que la reine a de la variété lorsqu’il s’agit d’offrir des propriétés à la famille royale.

“Harry et Meghan ont brièvement vécu à Frogmore Cottage en 2018, une propriété du domaine de Windsor.

“Cependant, il a été révélé que ce n’était pas leur premier choix et qu’ils auraient préféré vivre au château de Windsor.”

L’expert royal Roya Nikkah a déjà commenté cela et a déclaré: “La reine a poliment mais fermement suggéré Frogmore Cottage sur le domaine de Windsor.”

L’expert royal Katie Nicholl a également été informé par une source: “William et Kate envisagent très sérieusement de déménager à Windsor.

“Cela a été discuté avec la reine et il existe des options au château de Windsor.”

Des photographies prises de l’intérieur de la maison montrent des plafonds grandioses et finement sculptés et des tapis ornés. La plupart des pièces – comme les bureaux séparés de Kate et William – arborent des tons sourds.

Le palais royal possède également de magnifiques jardins. Ce n’est que l’un des huit parcs royaux et couvre une superficie de 265 acres.

Le château de Windsor, habité depuis près de 1 000 ans, a été décoré en fonction de certains monarques et de leurs exigences.