Kate et William recherchent un nouveau PA dans le premier remaniement royal depuis l’interview de Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Kate et William sont officiellement basés au palais de Kensington, à Londres et le couple est actuellement à la recherche d’un nouvel assistant personnel. L’emploi à temps plein a été répertorié en ligne et exige que le candidat retenu «maintienne la confidentialité et fasse preuve de discrétion en tout temps».

Il déclare: «Nous avons besoin d’un AP expérimenté pour fournir un soutien administratif complet à une équipe occupée.

«Le rôle sera responsable de la gestion des agendas, de l’organisation des réunions, de l’organisation et de l’assistance pour les visites, les événements et les voyages.

« Les tâches comprendront également: la gestion des appels téléphoniques et la rédaction régulière de lettres et de courriels. »

La description de poste indique également que le bon candidat doit avoir une «approche proactive» et avoir une expérience préalable en PA et en administration.

Il ajoute: « D’excellentes capacités d’organisation et de communication sont essentielles, tout comme le souci du détail et la volonté d’entreprendre une grande variété de tâches. »

Le travail sera basé au palais de Kensington.

Les candidatures se terminent la semaine prochaine, à 23 h 55 le 11 avril.

Le site Web indique que toutes les offres d’emploi sont soumises à «un certain nombre de vérifications préalables à l’embauche pour répondre aux exigences en matière de sécurité et de personnel».

Harry a ajouté plus tard: «Cette conversation, je ne vais jamais la partager.

«À l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.

Meghan et Harry ont refusé de nommer le membre de la famille royale impliqué dans la conversation.

Cependant, Mme Winfrey a révélé plus tard que les Sussex lui avaient dit que ce n’était ni la reine ni le prince Philip.

William a par la suite nié catégoriquement que la famille royale était raciste.

Il a déclaré aux journalistes: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste ».

Le palais de Buckingham a publié une brève déclaration à la suite de l’interview et s’est engagé à aborder les questions soulevées «en privé».

Il a ajouté que «certains souvenirs peuvent varier» sur les sujets évoqués par Meghan et Harry.