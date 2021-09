Kate et William rejoignent Charles et Camilla alors que la famille royale vole la vedette à la première de James Bond | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge ont rejoint le tapis rouge avec le prince Charles et Camilla au Royal Albert Hall ce soir. Les deux couples étaient habillés à neuf lors de l’événement, marquant la dernière sortie de Daniel Craig en tant qu’espion britannique emblématique.

Charles, Camilla, William et Kate ont été accueillis par le Lord Lieutenant du Grand Londres, Sir Kenneth Olisa, et présentés aux producteurs du film, Michael G Wilson et Barbara Broccoli.

L’héritier du trône est patron du British Film Institute, tandis que son fils William est président de la British Academy of Film and Television Arts (Bafta).

William et Kate ont assisté à la première mondiale du dernier film de Bond, Spectre, en 2015, et ont été rejoints par le prince Harry.

La sortie de Charles, Camilla, William et Kate risque d’être vue comme un signe de collaboration et de solidarité entre le futur roi et son fils aîné.

Charles et Camilla ont assisté à la première mondiale du 23e film de Bond, Skyfall, en 2012.

No Time To Die, le 25e film de Bond, a été retardé trois fois depuis son créneau d’origine d’avril 2020, car les cinémas du monde entier ont été contraints de fermer leurs portes et d’imposer des restrictions de nombre d’audience en raison de la pandémie.

Le film Universal Pictures et MGM marque la cinquième et dernière sortie de Craig en tant qu’agent secret britannique suave connu pour son amour des voitures rapides et des gadgets sympas, concluant un mandat de 15 ans qui a commencé avec “Casino Royale” en 2006.

Craig a déclaré: “C’est un grand soulagement. C’était tellement important pour moi de venir célébrer avec tous les autres acteurs et équipe et de le faire entrer dans les cinémas et nous sommes ici.

“Il y a un an, je ne pensais pas que cela arriverait.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait le plus manquer en jouant à 007, il a répondu : “Les gens”.

Plus à venir…