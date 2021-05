Kate et William révèlent leurs activités familiales préférées avec George, Charlotte et Louis | Royal | Nouvelles

Jeudi, le duc et la duchesse de Cambridge ont visité The Way Youth Zone lors d’une journée d’engagements royaux à Wolverhampton. Au cours de la visite à l’organisation, William et Kate – qui sont les parents de Prince George, sept ans, de la princesse Charlotte, cinq ans, et du prince Louis de deux ans – ont rencontré Keisha Riley, 14 ans.

Par la suite, la jeune a révélé qu’elle avait parlé au couple de certaines de leurs activités préférées – notamment promener leur chien, passer du temps avec leurs trois enfants et cuisiner.

Elle a dit: «Je leur ai posé des questions sur leur chien et ce qu’ils font pour être actifs.

«Ils aiment promener leur chien et passer du temps avec leurs enfants.

“Ils aiment aussi cuisiner et préparer différents aliments avec leur famille.”

Le jeune de 14 ans a ajouté: “Ils ont posé des questions sur ce que nous aimons faire. J’ai parlé de la façon dont j’aime danser.

«Catherine a dit qu’elle aime être dans la nature.

“Elle aime faire des promenades et s’intéresse aussi au sport, comme on l’a vu à l’extérieur avec le tennis de table. Ils sont très compétitifs!”

Les Cambridges ont rejoint une partie de tennis de table pendant l’engagement qui les a vus jouer les uns contre les autres.

“Cela pourrait durer des heures”, a déclaré William.

“Parlez entre vous!”

Alors qu’ils ont été présentés à une liste d’experts en santé mentale et jeunesse, William a parlé du sentiment d’être à la croisée des chemins entre les jeunes et les vieux avec Kate qui aura 40 ans en janvier prochain et William 39 en juin, en disant: “Nous nous appelons toujours. jeunes, mais nous ne le sommes pas. “

Kate a décrit ses compétences de tir à l’arc comme “terribles” après avoir ramassé un arc et des flèches et raté la cible pendant la visite.

Et quand William a essayé le talent de gardien de but, il a eu du mal à garder le ballon en l’air et a admis “Je n’ai pas de pied gauche du tout”, mais a ajouté: “Je ne peux pas ne pas essayer, c’est le problème. . “

Les Cambridges ont passé la journée à Wolverhampton pour marquer la Semaine de sensibilisation à la santé mentale en découvrant des projets soutenant le bien-être des jeunes de la ville.