Kate et William salués par les fans pour le service de chants de Noël – Pleins d’esprit et d’amour ‘ | Royale | Nouvelles

Mercredi, le Duchesse de Cambridge est allé sur Instagram pour partager quelques aperçus de l’événement qui sera diffusé sur ITV la veille de Noël. La légende disait: « Quelle soirée spéciale, voir autant de visages familiers, ainsi que rencontrer des personnes inspirantes qui ont fait un effort supplémentaire pour leur communauté ces derniers temps.

« Dans tout le pays, ces organisations et ces héros méconnus se sont unis et, par des actes de gentillesse, ont aidé les autres à faire face à des défis extraordinaires.

« Connectez-vous à ITV à 19h30 la veille de Noël pour voir cet événement spécial. »

L’événement festif a été servi pour célébrer ceux « qui vont au-delà pour soutenir leurs communautés ».

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a réuni 1 200 « héros méconnus » tout au long de la pandémie de Covid-19 pour enregistrer une spéciale festive à l’abbaye de Westminster, dans le centre de Londres.

Il a été organisé pour rendre hommage au travail des héros et des groupes qui ont travaillé sans relâche dans leurs communautés pendant Covid-19.

Elle a été rejointe par ses parents, Carole et Michael Middleton, ainsi que ses frères et sœurs James et Pippa pour Together At Christmas.

À la fin de l’événement, sa publication Instagram a été inondée d’utilisateurs applaudissant le couple pour avoir organisé l’événement.

L’un des utilisateurs @Authorsarahburr a déclaré : « Quel événement absolument époustouflant ! Tellement plein d’esprit et d’amour! Merci pour le partage »

Un autre utilisateur @Hrh_aziza a déclaré : « J’ai tout simplement adoré, merci de m’avoir invité ! Mon père est venu en tant que mon plus un et nous étions tellement excités d’être assis pas trop loin derrière vous.

« Je n’ai pas pu dire bonjour cette fois, mais j’espère que j’arriverai bientôt à une autre fois. »

Le suivant était @Schtherapydogs qui a déclaré: « Un événement incroyable auquel notre fondateur a été honoré d’être invité. »

« Tant de personnes inspirantes qui ont servi leur communauté. Elle était humiliée d’être là.