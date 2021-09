Kate et William sauveront le Commonwealth des référendums sous la royauté de Charles | Royale | Nouvelles

in

Le prince William, deuxième sur le trône derrière le prince Charles, est “très populaire” avec Kate Middleton, a expliqué l’expert royal Robert Jobson. Il a affirmé que les pays du Commonwealth ne bougeraient pas pour organiser un référendum et être indépendants en raison de la date à laquelle William et Kate devraient hériter du trône. S’adressant à GB News, M. Jobson a déclaré: “La réalité est que c’est assez complexe. Dès que la reine passe, le prince de Galles devient également roi dans ces royaumes.

“Le Canada et l’Australie pourraient bien faire pression pour un référendum et ce sera probablement plus le cas en Nouvelle-Zélande qu’au Canada ou en Australie.

“La raison en est que c’est assez technique en Australie. Vous devez obtenir une majorité dans chacun des États et c’est la même chose au Canada et il y a beaucoup plus de popularité pour la monarchie qu’on ne le pense.

“Charles serait le roi de ces royaumes et il faudrait ensuite le référendum pour changer cela.

“C’est à ce moment-là que je pense qu’ils pourraient y réfléchir à nouveau parce que Charles aura alors atteint la fin des années 70 et William et Kate seront vraiment le prince et la princesse de Galles.

“Ils seront très populaires, voleront autour du monde – parleront à de grandes foules.

“Je pense qu’ils ne feront pas pression pour se débarrasser de la monarchie parce que, dans 15 ans, ils pourraient voir un roi et une reine très différents et très populaires.”

Le prince de Galles, qui occupe le premier rang sur le trône depuis plus de sept décennies, est le plus ancien héritier apparent de l’histoire britannique.

L’expert royal Stewart Pearce a expliqué comment Charles pouvait se retirer et laisser le duc de Cambridge prendre sa place.

Cela survient alors que Charles se met à la place de la reine depuis son 95e anniversaire.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, le commentateur royal Richard Eden a déclaré: “Les responsables du Palais ont été très désireux de minimiser l’idée d’un sommet que Charles a convoqué avec le prince William pour tracer l’avenir.

“Mais ils auront beaucoup de conversations.

“Quand la reine aura 95 ans, ce sera par définition une transition d’un certain effet.”