Kate et William se sont comportés « comme n’importe quel couple marié » lors d’un événement royal romantique « tourbillonnant » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leurs 10 ans de mariage en avril de cette année. Pour marquer l’occasion spéciale, deux superbes portraits du couple ont été partagés avec le public.

Le photographe Chris Floyd a maintenant parlé de la prise de photos de William et Kate.

Il a déclaré à Us Weekly : « Je dirais qu’ils étaient comme tous les couples mariés.

«Ils étaient comme n’importe quel couple marié qui semblait aimer être très heureux en compagnie l’un de l’autre.

« C’était si simple.

« Je viens de dire: » Écoutez, c’est votre 10e anniversaire, soyez simplement le couple que vous êtes l’un avec l’autre et oubliez que je suis ici.

« Ils n’ont pas besoin que je leur dise comment être ensemble.

Floyd a également révélé à quel point les Cambridges l’avaient accueilli lorsqu’il s’était rendu au palais de Kensington pour prendre les photos.

Il a déclaré: «C’était leur maison et je me suis senti le bienvenu chez eux.

« C’était comme aller chez quelqu’un d’autre… Je veux dire que ce n’est pas comme chez quelqu’un d’autre, mais c’était la même chose que d’aller chez quelqu’un d’autre.

« C’était juste une version légèrement plus grandiose de la plupart des maisons. »

Dans les clichés, le couple – tous deux vêtus de bleu – est vu en train de se câliner et de rayonner.

Le futur roi William a épousé son épouse, qu’il a rencontrée alors qu’ils étaient étudiants à l’université, lors d’une cérémonie spectaculaire à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011.

On dit que Kate a attiré l’attention de William lorsqu’elle a défilé dans une robe transparente lors d’un défilé de mode caritatif en 2002.

Le couple a annoncé ses fiançailles en novembre 2010 et s’est marié moins de six mois plus tard.

Dix ans plus tard, le couple est parents du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.