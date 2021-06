Kate et William snobés alors que la duchesse révèle que le prince Harry ne les a pas encore présentés à Lilibet | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge a rencontré la première dame, le Dr Jill Biden, au début du sommet du G7 à Cornwall et s’est entretenue avec plusieurs enseignants et membres du personnel scolaire de l’éducation et de ce qui peut être fait pour les soutenir. Mais les médias américains ont posé plusieurs questions personnelles à la duchesse de Cambridge, lui demandant si elle avait déjà vu Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Kate a essayé de rester optimiste lorsqu’on lui a demandé et a révélé qu’ils n’avaient pas encore FaceTimed, mais qu’ils avaient hâte de voir éventuellement sa petite nièce.

La famille royale a été envoyée à Cornwall pour le sommet du G7 dans le but de renforcer le pouvoir diplomatique du Royaume-Uni lors de l’événement du week-end.

Alors que le prince Charles devrait s’asseoir avec les PDG pour discuter de l’urgence climatique, la duchesse de Cambridge a déjà rencontré Jill Biden.

Le couple a visité la Connor Downs Academy où ils se sont entretenus avec le personnel et ont répondu aux questions des journalistes.

Au cours de l’après-midi, elle a visité la Connor Downs Academy avec la première dame des États-Unis, Jill Biden.

Kate a été interrogée par un journaliste américain sur ses réflexions sur la naissance de Lilibet et a répondu: “Je lui souhaite le meilleur. J’ai hâte de la rencontrer.

“Nous ne l’avons pas encore rencontrée, j’espère que ce sera bientôt.”

Kate a ensuite précisé qu’elle et le prince William ne l’avaient pas non plus vue sur FaceTime.

Les Cambridges ont souhaité bonne chance à Harry et Meghan dans une déclaration publique après la naissance de Lilibet et auraient envoyé plusieurs cadeaux au couple.

Le prince Charles a également rompu son silence plus tôt cette semaine sur la nouvelle naissance lors d’une visite d’une usine automobile à Oxford.

Il a déclaré au personnel: «Pendant une grande partie de ma vie, j’ai essayé d’attirer l’attention sur la nécessité de fonctionner de la manière la plus durable possible, il est donc vraiment très encourageant de voir le souffle des mesures de durabilité mises en œuvre dans toute l’entreprise. .

“Le développement de technologies telles que les véhicules électriques est vital pour maintenir la santé de notre monde pour les générations futures, ce dont je n’en suis que trop conscient aujourd’hui, étant récemment devenu grand-père pour la cinquième fois.”

Lilibet est née le 4 juin à 11 h 40, heure locale des États-Unis, mais sa naissance n’a été annoncée publiquement que le 6 juin.

La décision semble être une tentative délibérée de Harry et Meghan de faire une déclaration sur la vie privée.

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, reste avec elle dans leur maison californienne et aide aux tâches ménagères et à la garde des enfants.

La reine devrait également rencontrer le président américain Joe Biden dimanche à la fin du sommet.

Elle célèbre également son anniversaire samedi avec une parade réduite de la couleur.