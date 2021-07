Kate et William sont confrontés à un dilemme ÉCRASANT concernant l’école de George – Charlotte va “lui manquer” | Royale | Nouvelles

in

Kate et William réfléchissent à l’opportunité de déplacer Prince George dans une nouvelle école cette année, ont affirmé certains commentateurs. Alors qu’ils décident de déplacer George, 8 ans, dans une nouvelle école, on craint que la princesse Charlotte ne “lui manque”. Le couple va à la Thomas’s School de Battersea mais pourrait se séparer cette année si George est envoyé en pensionnat.

Bien que Charlotte manquera à son frère, Gertrude Daly, qui dirige le blog Gerts Royals, a affirmé que la jeune princesse était une “enfant très indépendante”.

Elle a même affirmé que Charlotte était souvent l'”enfant extravertie” des Cambridges.

S’adressant au Daily Star, l’expert a déclaré: “La princesse Charlotte manquera bien sûr à son grand frère, comme n’importe quel enfant.

“Mais elle ira bien quand le prince George partira en pensionnat.

“Elle semble être une enfant très indépendante.

“Quelque chose qu’elle aurait appris à un jeune âge avec son éducation Montessori.

“Elle n’a jamais semblé s’accrocher à son frère aîné sur les rares aperçus que nous avons vus des Cambridge Children.

“En fait, elle est souvent l’enfant de Cambridge la plus extravertie, ouvrant la voie.

“Je serais probablement plus préoccupé par Prince George et comment il s’en sortirait en étant loin de son filet de sécurité.

“Être avec de nouveaux étudiants qui n’ont pas grandi avec un prince comme camarade de classe et qui ont l’habitude de voir Prince George et la famille Cambridge aux actualités.”

On pense que William et Kate pourraient envoyer George à l’école Ludgrove dans le Berkshire.

William a fréquenté le pensionnat tandis que le prince Louis fréquente actuellement la Willcocks Nursey School de Londres.

William a ensuite étudié à Eton College avant d’étudier l’histoire de l’art à St Andrews.