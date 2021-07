Kate et William « voient le service public différemment » de Queen – changement en cours | Royale | Nouvelles

in

La reine s’adresse au nouveau gouverneur général du Canada

La nouvelle génération de membres de la famille royale semble avoir une vision différente des devoirs et des patronages que la reine, selon Ian Lloyd. L’expert a mentionné Kate, le prince William et Camilla comme certains des membres de la famille royale montrant un intérêt pour les problèmes affectant le pays en ce moment qui n’étaient pas au centre de l’attention de la famille royale il y a quelques décennies – comme la santé mentale ou la violence domestique. .

D’un autre côté, la reine a eu tendance à soutenir des organisations caritatives et des initiatives plus traditionnelles, telles que Barnardo’s, la Croix-Rouge britannique et la Royal Horticultural Society.

Certains d’entre eux sont des parrainages royaux depuis des décennies et ont été transmis à la reine par sa mère, la reine Elizabeth, et sa grand-mère, la reine Mary.

Après la fin du règne de la reine, M. Lloyd pense que la famille royale poursuivra ses nouvelles fonctions.

L’auteur de ‘The Duke: 100 Chapters in the Life of Prince Philip’ a déclaré à Express.co.uk: “Je pense qu’il y aura beaucoup de changements lorsque la reine mourra.

Kate et le prince William lors d’une visite en Écosse (Image : GETTY)

Le prince William a lancé le prix Earthshot en octobre 2020 (Image: GETTY)

“Parmi eux, la façon dont la reine s’acquitte de ses fonctions – certains de ses organismes de bienfaisance étaient également ceux de la reine Victoria, ils le sont depuis des décennies.

“William et Kate – et donc Harry et Meghan – regardent le service public d’une manière différente, ils ne sont pas seulement dans les expositions florales et la coupe de rubans, ils pensent en fait à ce qui affecte le pays en ce moment – comme la santé mentale.

« De même, Camilla s’intéresse aux effets de la violence domestique.

“Ils soutiennent des initiatives qui ont un impact sur les gens plutôt que de simplement ouvrir des expositions d’art et ainsi de suite.”

La reine et le prince Philip visitant le siège de la Croix-Rouge à Genève en 1980 (Image: GETTY)

Au début de la pandémie de COVID-19, William et Kate ont rapidement soutenu le personnel du NHS et les travailleurs clés, s’engageant à faire de leur « priorité absolue » le soutien de leur bien-être mental en cette période difficile.

William a également concentré une grande partie de son attention sur l’environnement et a lancé l’année dernière l’ambitieux prix Earthshot.

Cette initiative décernera cinq prix d’un million de livres sterling chaque année pendant une décennie à des personnes capables de proposer des solutions viables visant à sauver la planète de la crise climatique actuelle.

D’autre part, Kate, après des années de travail et d’études en coulisses sur le sujet, a lancé un centre de recherche axé sur la petite enfance.

Kate, William et la reine au Chelsea Flower Show en 2019 (Image: GETTY)

Camilla et la reine lors d’une visite conjointe (Image: GETTY)

M. Lloyd ne pense pas que la future famille royale abandonnera ses parrainages traditionnels, ses initiatives et ses événements clés.

Kate, par exemple, a souvent visité le Chelsea Flower Show ces dernières années.

Et elle a même exposé son concept de jardin en 2019 – son projet s’accordant parfaitement avec sa conviction que passer du temps à l’extérieur est un atout pour la santé mentale et physique des jeunes et des adultes.

M. Lloyd a ajouté: “Ils changeront la façon dont ils exécutent leurs engagements, mais certaines des choses traditionnelles resteront, notamment l’apparat, l’accueil de visites d’État, l’ouverture officielle du Parlement … mais je pense que ce sera certainement moins formel.”

La ligne de succession au trône (Image : EXPRESS)

Au cours des 69 dernières années sur le trône, la reine est devenue la patronne ou la présidente de plus de 600 organisations.

L’objectif de ces organisations caritatives va de l’éducation à l’industrie des affaires, de la santé au bien-être des jeunes.

Depuis quelques années, le souverain a commencé à en redistribuer une partie aux membres de sa famille.

En janvier 2019, elle a transmis à Meghan les parrainages du Théâtre national et de l’Association des universités du Commonwealth, étant donné la carrière d’actrice passée de la duchesse de Sussex et un vif intérêt pour l’éducation.

La reine a encore plus de 500 parrainages (Image : GETTY)

La même année, le monarque a également transmis à Kate le patronage de Family Action qu’elle avait détenu pendant 65 ans.

Tout en reconnaissant que l’approche de la reine envers les devoirs royaux est différente de celle des jeunes générations, M. Lloyd a salué la contribution de la reine au Royaume-Uni et à la Couronne.

Il a déclaré que cela “ne pouvait pas être reflété” à la fois en termes d’engagement au service et en raison de la durée record de son règne.