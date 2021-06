in

La princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, n’étaient pas au match de ce soir contre l’Angleterre.

Alors que Kate et William ont emmené George au match passionnant, il se pourrait que leur nounou s’occupe des plus jeunes frères et sœurs de Cambridge.

Kate et William emploient Norland Nanny Maria Terresa Barrallo, qui a été formée au prestigieux Norland College.

Mme Barrallo travaille à temps plein pour la famille et aurait pu s’occuper de Louis et Charlotte ce soir.