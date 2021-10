Kate fait un choix «intelligent» lors d’un événement soutenant l’initiative de création d’héritage du prince William | Royale | Nouvelles

La duchesse assistait à un événement Earthshot avec le prince William pour encourager les enfants à réfléchir à des idées pour aider à sauver la planète. Le couple royal s’est rendu à Kew Gardens à Londres afin de participer à un événement Generation Earthshot avec des élèves de la Heathlands School de Hounslow.

Kate est sortie dans un manteau vert brillant et un haut associé à un pantalon à jambes larges noir tandis que William complétait la duchesse dans un costume bleu marine.

Le compte Twitter RoyalTea a commenté la décision vestimentaire de Kate dans un Tweet : « Vert pour un événement Earthshot…

L’utilisateur de Twitter a également prédit que la royale enverrait un message codé avec ses vêtements pour la cérémonie de remise des prix dimanche.

« Aussi, malin de faire un réhabillage pour ça, j’attends la même chose pour la cérémonie de remise des prix ! » ils ont écrit.

«Je me demande si elle va re-porter une tenue ou utiliser un designer durable comme Kayla l’a mentionné précédemment.

« Je vais aussi avec elle en re-portant quelque chose. »

Alors que d’autres ont dit qu’ils auraient fait de même.

« J’aurais absolument porté du vert aussi », a écrit @DustyReign.

Le prix Earthshot a été fondé par le prince pour « encourager le changement et aider à réparer notre planète au cours des dix prochaines années » et est centré sur cinq catégories : protéger et restaurer la nature, purifier notre air, raviver nos océans, construire un monde sans déchets , et Fixons notre climat.

Dans une déclaration, William a décrit le prix environnemental : « La Terre est à un tournant et nous sommes confrontés à un choix difficile : soit nous continuons comme nous sommes et endommageons irrémédiablement notre planète, soit nous nous souvenons de notre pouvoir unique en tant qu’êtres humains et de notre capacité continue à diriger, innover et résoudre des problèmes.

« Les gens peuvent réaliser de grandes choses.

« Les dix prochaines années nous présentent l’un de nos plus grands tests – une décennie d’action pour réparer la Terre. »

William a passé deux ans à travailler sur le projet avec la Royal Foundation.

L’idée a été fondée lors de sa visite en Namibie, en Tanzanie et au Kenya en 2018, lorsque le prince a rencontré des agents de conservation.