Kate Garraway félicitée pour les interviews de GMB sur Covid au milieu de la bataille de son mari .

La collègue de Kate au GMB, Charlotte, a salué ses efforts au milieu de la pandémie (Photo: Tony Ward/Shutterstock)

La collègue de Good Morning Britain de Kate Garraway, Charlotte Hawkins, a fait l’éloge de la ” bravoure ” du journaliste à la suite de l’hôpital de son mari Derek Draper et de la bataille de Covid-19.

Plus tôt cette année, Derek est retourné dans la maison familiale qu’il partageait avec Kate et leurs deux enfants, Darcey et Billy, mais malgré les défis auxquels elle a été confrontée au cours de l’année écoulée, son sourire est inébranlable.

Parlant de sa camarade d’ITV, Charlotte a déclaré qu’elle était “pleine d’admiration” pour Kate et a pensé qu’il était “adorable” de travailler avec elle.

Charlotte a dit bonjour ! magazine : ‘Elle a toujours le sourire aux lèvres et malgré tout ce qu’elle a traversé, elle a été si courageuse.

«Je suis plein d’admiration pour sa force, pour pouvoir faire des interviews sur Covid et les personnes malades.

“Nous sommes tous là pour elle à 100% et gardons tout croisé pour que tout aille bien avec Derek.”

Charlotte et Kate ont dirigé le bureau ensemble (Photo: Rex Features)

Kate – qui a été nominée pour un National Television Award pour son documentaire émouvant Finding Derek – a récemment partagé ses craintes que la colère suscitée par l’état de son mari et la façon dont le gouvernement a géré la pandémie la consume.

La star a déclaré qu’elle avait fait le choix personnel de ne pas chercher quelqu’un à blâmer pour la bataille de son mari au milieu du témoignage de l’ancien assistant Dominic Cummings, de peur d’être “consommé par la colère et la frustration”.

Derek est récemment rentré chez lui après un an à l’hôpital (Photo : James Gourley/ITV/Shutterstock)

Elle a déclaré: “ J’ai pris une décision très consciente de ne pas chercher à blâmer et à pardonner parce que tant de choses auraient pu être différentes et je pense juste à un niveau personnel que je serais consumé par la colère et la frustration à propos de tout .’

Kate a poursuivi: “ J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les choses auraient pu être différentes à bien des égards, à la fois dans la gestion du gouvernement, dans les avis scientifiques, dans les conseils des médecins spécifiquement à Derek. C’était définitivement confus, n’est-ce pas ?

«Je pense que le recul est une chose merveilleuse, mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous attaquer à ce qui n’a pas fonctionné.

« Donc, évidemment, il y avait des choses qui auraient pu aider, nous le savons maintenant, mais comme le disent les médecins, si nous avions donné à Derek ce médicament particulier à ce stade, nous savons maintenant que cela aurait certainement aidé, mais à l’époque, ce que nous je craignais que cela ne l’ait tué.

Elle a ajouté: “Je suis assez généreuse envers le gouvernement en général sur le fait qu’ils examinaient la situation et pensaient, qu’est-ce qui va être le plus nocif?”

« Si, comme il l’a dit, Boris Johnson était plus obsédé par l’économie, peut-être croyait-il vraiment que c’était le plus gros risque, mais cela ne veut pas dire que des choses comme la planification de la pandémie, la planification du verrouillage, cela aurait dû être quelque chose c’était en place, pas seulement du point de vue de Boris Johnson ou du point de vue de Matt Hancock, mais en tant que société, que nous n’avons pas ces choses en place.

Lisez l’histoire complète dans Hello! magazine, maintenant disponible.



