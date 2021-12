Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Kate Garraway s’est sentie «malade» après avoir entendu les détails du meurtre d’Arthur Labinjo-Hughes, six ans, dans l’émission Good Morning Britain d’aujourd’hui.

Emma Tustin, 32 ans, a été condamnée à l’unanimité jeudi à la Crown Court de Coventry pour avoir tué le petit garçon.

Son partenaire et père d’Arthur, Thomas Hughes, 29 ans, a été reconnu coupable d’homicide involontaire, après que son fils a subi une » lésion cérébrale insurmontable » le 16 juin 2020.

Discutant de la tragique nouvelle de l’épisode de vendredi, Kate a déclaré: « Cela me rend physiquement malade en fait, quand vous entendez certaines des preuves. »

Le co-animateur Ben Shephard a ajouté: Les détails de l’affaire et ce que le petit Arthur a traversé ne supportent pas d’y penser.’

Kate a poursuivi en disant: « C’est absolument dévastateur. »

Arthur n’avait que six ans lorsqu’il a été tué (Photo: SWNS)

Les jurés, qui ont mis six heures et 15 minutes pour rendre leurs verdicts unanimes, ont ensuite observé une minute de silence à la mémoire d’Arthur.

Au tribunal, le couple avait été décrit par les procureurs comme « totalement impitoyable, irréfléchi et impitoyable ».

S’exprimant après les verdicts, la grand-mère maternelle d’Arthur, Madeleine Halcrow, les a qualifiés de » méchants » et » diaboliques « .

Elle a également décrit le comportement du couple, qui comprenait l’empoisonnement du jeune par Tustin en le nourrissant de force avec des repas salés, comme » insondable « .

Arthur est décédé après avoir subi une blessure à la tête « insurvivable » le 16 juin 2020 (Photo : SWNS)

« Je pense que ce sont des tortionnaires froids, calculateurs et systématiques d’un petit garçon sans défense », a-t-elle déclaré. ‘Ils sont méchants, diaboliques.

« Il n’y a pas de mot pour eux, surtout votre propre enfant. »

Tustin a perpétré l’agression mortelle alors qu’elle était aux soins exclusifs d’Arthur à son domicile de Cranmore Road, Solihull, le secouant violemment et se cognant la tête à plusieurs reprises, probablement contre le mur du couloir.

Elle a ensuite pris sans pitié une photo du jeune inconscient sur son téléphone portable, alors qu’il était en train de mourir dans son couloir, puis a envoyé l’image à Hughes.

Tustin a ensuite pris 12 minutes pour appeler le 999, au lieu de sonner d’abord Hughes, avant de mentir aux médecins et plus tard à la police qu’Arthur « est tombé et s’est cogné la tête et, alors qu’il était au sol, s’est cogné la tête encore cinq fois ».

Elle a ensuite affirmé au procès qu’il avait dû se jeter dans les escaliers, malgré les preuves qu’il était si affamé qu’il était à peine capable de ramasser sa propre literie ou de se tenir debout.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV.

