Kate Garraway pleure sur les « connotations de perte » de la publicité de Noël de John Lewis

Kate Garraway et Ben Shephard étaient tous d’entre nous alors qu’ils regardaient la nouvelle publicité de Noël de John Lewis, les larmes aux yeux en direct sur le clip émotionnel.

L’annonce présente une histoire d’amour adolescente avec un voyageur de l’espace nommé Skye, qui n’a jamais célébré Noël, s’écrasant dans les bois près de la maison de Nathan, 14 ans, au comble de la gaieté.

Sur la bande originale d’une version céleste de Together In Electric Dreams, il a frappé particulièrement fort les hôtes de Good Morning Britain, Kate et Ben.

« Nous sommes tous assez proches du bord ici dans le studio », a admis Ben, 46 ans, alors que les caméras se réduisaient à une équipe très larmoyante dans le studio.

« Toutes sortes de connotations de perte et de départ, de don et d’amour », a ajouté Kate, 54 ans.

Kate a eu une année particulièrement difficile au milieu de la bataille Covid-19 de son mari Derek Draper. Alors qu’il rentrait chez lui de l’hôpital en avril de cette année, il a subi des dommages aux organes.

Kate a récemment parlé des projets de Noël de la famille et a déclaré qu’elle essayait d’amener Derek à voir son côté de la famille pour célébrer la journée.

La nouvelle publicité de John Lewis, qui a été publiée 10 jours plus tôt que les années précédentes, suit Skye et Nathan alors qu’ils profitent du premier Noël du voyageur de l’espace.

Malheureusement, Skye ne peut pas rester sur la planète Terre et l’annonce se termine avec le couple partageant un baiser avant qu’elle ne saute dans sa fusée pour rentrer chez elle, laissant une étoile scintillante sur un arbre de Noël au loin.

La bande originale est fournie par la chanteuse et compositrice Lola Young, une star montante de 20 ans, qui est désignée comme le prochain plus grand artiste du Royaume-Uni.

Kate espère emmener Derek voir son côté de la famille pour Noël (Photo: WireImage)

Le chanteur du sud de Londres a été décrit comme » farouchement indépendant et exceptionnellement talentueux » et est récemment apparu dans le Late Late Show de James Corden.

« Il n’y a rien de plus magique que de découvrir la joie de Noël pour la première fois et de profiter de vos moments festifs préférés avec vos proches », a déclaré Claire Pointon, directrice clientèle de John Lewis.

«Après les 18 derniers mois, nous voulions que notre publicité célèbre vraiment cela alors que nous attendons avec impatience un avenir meilleur.

«Nous savons que nos clients sont plus que jamais enthousiasmés par cette saison des fêtes, alors qu’ils renouent avec leur famille et leurs amis. À travers l’histoire de Skye et Nathan, nous célébrons l’amitié et nous rappelons la joie de vivre Noël pour la première fois.’

Il sera diffusé à la télévision pour la première fois lors des Pride of Britain Awards à 20h15 sur ITV.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

