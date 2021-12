Kate Garraway révèle le moment où son mari Derek Draper a dit « Je t’aime »

Kate apprécie les moments marquants du rétablissement de Derek (Photo : Rex/PA)

Kate Garraway a révélé que son mari Derek Draper est maintenant capable de dire quelques mots, dont «Je t’aime» alors qu’il poursuit sa convalescence après une longue période de Covid.

La présentatrice de Good Morning Britain rencontrera Piers Morgan ce soir dans le dernier épisode de sa série Life Stories, pour discuter de sa carrière, de sa vie personnelle et de la bataille pour la santé de Derek.

Derek, un ancien lobbyiste travailliste, a été transporté à l’hôpital en mars 2020 après avoir contracté Covid. Il a ensuite été placé dans un coma artificiel pour donner à son corps le temps de se remettre du virus, mais ne s’est réveillé que plusieurs mois plus tard avec son corps gravement ravagé par la maladie.

Cependant, Derek a continué à défier les pronostics et est sorti de l’hôpital en avril, ce qui lui a permis de poursuivre son rétablissement à la maison avec Kate et leurs deux enfants Billy et Darcey.

Partageant une mise à jour sur l’état de son mari, Kate a déclaré à Piers: » Ce sont des moments comme celui-ci qui vous font réaliser qu’il est là, et nous en avons eu d’autres. Il se tournera vers moi et me dira « Je t’aime ». Il est là, il s’est battu si fort pour rester dans ce monde et je ne l’abandonnerai jamais.

« Il aura des moments de clarté, puis c’est comme s’il disparaissait mais ensuite il trouve une voix. »

Kate s’ouvrira à Piers dans Life Stories de ce soir (Photo: ITV)

Kate, 54 ans, a également révélé que Derek, également 54 ans, avait pu dire à Piers « bonjour » et « merci » au téléphone la veille de l’enregistrement de l’interview spéciale le mois dernier.

S’adressant à son ancien collègue de GMB, elle a poursuivi: « J’ai l’impression d’avoir traversé une fournaise enflammée ou de tomber dans un terrier de lapin. Le monde s’est assombri et je cherche toujours la lumière au bout du tunnel.

« Covid l’a dévasté, du sommet de la tête à la pointe des pieds. Son système digestif, son foie, son cœur, son système nerveux. Nous sommes presque sûrs que l’inflammation a traversé son cerveau. Au fond, il est dans un état épouvantable, mais regardez : il est vivant.

Kate sera la dernière interview de Piers dans Life Stories alors qu’il se retire de la série ITV après avoir enregistré 103 épisodes avec Dame Barbara Windsor, Sir Rod Stewart et Dame Joan Collins.

Il a été annoncé que Kate remplacerait Piers en tant qu’hôte de trois nouveaux épisodes de Life Stories sur ITV dans le cadre de la programmation hivernale de la chaîne.

Les histoires de vie de Piers Morgan avec Kate Garraway sont diffusées sur ITV ce soir à 20 heures.

