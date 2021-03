Kate «hésite» à suivre les traces de la mode de Diana après son mariage avec William | Royal | Nouvelles

La duchesse était initialement plus conservatrice dans son choix de vêtements, car elle ne voulait pas que «ce soit juste ce qu’elle portait». Bethan Jones a déclaré au site Web Nine Honey: « Diana est rapidement devenue cette icône de la mode et tout le monde devenait fou de ce qu’elle portait. Je pense que Kate était un peu plus hésitante parce qu’elle a réalisé qu’elle ne voulait pas que ce soit juste ce qu’elle était. portant. »