Kate Hudson a de mauvaises nouvelles pour les fans qui veulent une suite « Comment perdre un mec en 10 jours »

Kate Hudson n’a pas l’intention de reprendre l’un de ses anciens rôles de sitôt, mais elle dit explicitement qu’elle n’est pas très intéressée à faire une suite pour sa célèbre comédie romantique Comment perdre un mec en 10 jours.

« Je ne pense pas à des choses comme ça. Les gens veulent toujours le quelque chose d’emprunté [sequel], ils veulent quelque chose de bleu. Qu’est-ce que c’est, 10 ans? Cela n’a plus aucun sens, mais ils le veulent toujours. Et puis l’autre, bien sûr, est Comment perdre un mec en 10 jours. Je ne regarde pas mes films et je me dis : est-ce que je veux faire une suite ? Si quelqu’un voulait faire une suite et que ça avait l’air cool et que le scénario était bon, je le considérerais, mais ce n’est pas quelque chose que je voudrais vraiment poursuivre », a-t-elle déclaré au Wall Street Journal.

Son ancienne co-star Matthew McConaughey, d’autre part, a récemment déclaré à Entertainment Tonight qu’il était très ouvert à une réunion avec Hudson pour un autre projet si « le bon scénario pour le bon film » se présentait. « Elle est amusante à travailler avec ! » McConaughey, qui fait la promotion de son dernier film d’animation Sing 2, a déclaré. « Elle est amusante, elle est rock and roll. »

« L’homme et la femme, ou quels que soient les deux protagonistes, ils doivent avoir une sorte de chimie là où vous allez, ‘J’achète ça ! Je veux être là !' », a-t-il poursuivi. « Et nous avons réussi cela plusieurs fois, et c’est pourquoi nous aimons travailler les uns avec les autres. » McConaughey a foulé le tapis de la première du film avec sa famille, dont sa femme Camila Alves et leurs trois enfants : Levi, 13 ans, Vida, 11 ans et Livingston, 8 ans.

« Avec beaucoup de films d’animation, les enfants nous entraînent vers eux… mais si vous en trouvez un auquel je veux aller, que ma mère et ma grand-mère veulent aussi aller… alors vous avez de quoi toute la famille », a-t-il déclaré au média. « C’est ce que nous avons là-dedans. » Il a ajouté qu’il a maintenant « plus de crédit de rue à table maintenant ». « Nous avons passé des années et les gens disaient : « Quel est le film préféré de vos enfants que vous avez fait ? » Et je leur disais : ‘Ils n’en ont vu aucun ! Je n’ai rien fait qu’ils puissent voir !' », a-t-il plaisanté.