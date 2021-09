Kate Hudson double le Va-Va-Voom dans un look de tapis rouge saisissant

Elle est venue, elle a vu, elle a conquis la Mostra de Venise 2021.

Kate Hudson a fait la une des journaux pour son LBD à peine là lors de la soirée Celebration of Women in Cinema, et elle est sur le point de faire encore plus pour sa dernière déclaration de mode va-va-voom. Le dimanche sept. Le 5, l’actrice a foulé le tapis rouge dans une robe rouge flamboyante et dramatique de Valentino.

Rien d’autre que du tulle transparent et de la dentelle couvraient le corsage de Kate, qui coulait dans une jupe volumineuse et une paire de manches. La mère de trois enfants de 42 ans a complété le numéro avec des talons compensés en argent de Giuseppe Zanotti et une bague flashy en diamant et or blanc de Crivelli.

L’équipe glam de la nominée aux Oscars a laissé sa robe parler, optant plutôt pour des vagues texturées et un smokey eye classique.

“Grazie @maisonvalentino @pppiccioli pour avoir réalisé ce rêve de robe de fille Bélier !” Kate a déliré sur Instagram. “Tu es une légende et j’adore porter tes créations. J’adore l’équipe de @maisonvalentino, tu es si merveilleuse.”