Kate Hudson est fiancée à Danny Fujikawa

Les cloches du mariage sonnent !

Kate Hudson a annoncé ses fiançailles avec Danny Fujikawa le lundi sept. 13. Elle a partagé un selfie d’elle et de Danny, donnant à ses abonnés un aperçu de la bague en diamant avec laquelle son futur mari a proposé. Elle a ajouté : “Allons-y” avec une série d’émojis des mariés.

En quelques instants, l’actrice de Comment perdre un mec en 10 jours a reçu des messages chaleureux d’amis et de followers, y compris la future belle-sœur Sara adoptive. Sara a révélé qu’elle était l’une des rares personnes à connaître le grand moment, écrivant: “Whoa. C’est officiel. Je ne vais pas mentir, c’était un secret difficile à garder. J’ai peut-être glissé et dit à quelques personnes.”

Sa soeur Erin adoptive a sonné: “Enfin, nous sommes officiellement sœurs !!”

Les sœurs Foster ont été rejointes dans la section des commentaires par Katie Couric, Amanda Kloots et Zoey allemand. Et il ne fait aucun doute que Kate et Danny seront félicités par de nombreuses autres célébrités lorsqu’ils assisteront au gala du Met lundi soir.