Kate Hudson laisse peu de place à l’imagination dans son look le plus risqué à ce jour

Kate HudsonLe dernier moment de style de ne perdra pas un gars en 10 jours.

L’actrice de Truth Be Told a définitivement laissé tomber la mâchoire le samedi 7 septembre. 4 en assistant à l’événement Celebration of Women in Cinema au Festival international du film de Venise. En fait, Kate a grésillé dans une petite robe noire – littéralement avec son design à peine là – qui s’est avérée être son look le plus risqué à ce jour.

Pour marquer l’occasion spéciale, la star de How to Lose a Guy in 10 Days est sortie dans une création Mônot, qui comportait un slip dramatique à hauteur de cuisse et des découpes extrêmes qui montraient son physique tonique. Elle a accessoirisé avec des bijoux Crivelli et des talons à lanières transparents. Elle a été stylée par Sophie lopez.

Le design audacieux laissait peu à l’imagination et il semble que c’est l’ambiance que Kate recherchait.

La vedette a posté une photo Instagram enflammée d’elle-même en train de modeler la pièce maîtresse, écrivant avec insolence : “‘Avant de quitter la maison, regarde dans le miroir et enlève une chose.'” – coco Chanel. J’ai choisi le tissu…. “