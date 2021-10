Kate Hudson Rom-Com entre dans la liste des 10 meilleurs films de Netflix

Kate Hudson a fait une apparition majeure sur Netflix le week-end dernier. La star de Bride Wars a trouvé l’un de ses films de comédie romantique populaires dans le Top 10 des listes de tendances sur l’application de streaming. Le film de 2011 de Hudson Quelque chose d’emprunté a été classé n ° 8 le dimanche 10 octobre. Le film met également en vedette Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield et John Krasinski et est basé sur le livre 2005 d’Emily Griffin du même titre.

Le film suit l’histoire de Rachel (Goodwin), une femme célibataire en série dans un groupe intime d’amis. Les amitiés sont mises à l’épreuve et des secrets sont révélés lorsque Rachel tombe amoureuse de Dex (Eagglesfield), le fiancé de son meilleur ami Darcy (Hudson).

Le public a trouvé le film charmant, mais pas les critiques. Le film a surtout des critiques négatives de la part des critiques de cinéma. Dans une critique de 2011 du New York Times, la critique note que c’est une histoire qui a été répétée maintes et maintes fois.

« Les gens dans les films sont-ils censés être intéressants ? demande le critique. Ce n’est pas une question rhétorique mais plutôt l’expression d’une véritable perplexité provoquée par « Something Borrowed », une comédie bien intentionnée sur le mariage qui semble ardemment attachée à la fadeur de ses personnages. »

La performance d’Hudson a cependant été saluée. Le critique félicite Hudson d’être apparu comme le seul personnage multidimensionnel, écrivant : « Les comédies romantiques compensent parfois la fadeur des tourtereaux centraux en leur fournissant des amis farfelus. « Quelque chose emprunté », peut-être par désir d’être juste et gentil avec tout le monde , rend tous les personnages à peu près aussi ennuyeux, à l’exception notable de Darcy de Kate Hudson, qui est le meilleur ami de longue date de Rachel, la fiancée de Dex, et donc l’hypoténuse d’un triangle amoureux maladroit. »

Malgré les critiques des critiques, les abonnés de Netflix apprécient Something Borrowed. La comédie romantique n’est pas le seul film mettant en vedette Hudson disponible en streaming sur la plate-forme. D’autres rôles populaires mettant en vedette Hudson sur Netflix actuellement proposés incluent la fête des mères, Thurgood et Rock the Kasbah.