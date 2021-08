Kate Hudson’s Fabletics ajoute des vêtements de détente à son assortiment – WWD

Fabletics est en pleine expansion avec ses récentes tentatives de revente, la croissance du parc de magasins et les plans d’introduction en bourse. Le dernier sur la liste : Fabletics Lounge.

“Nous vivons un changement de culture majeur avec la pandémie”, a déclaré à WWD Felix del Toro, vice-président senior de Fabletics, responsable des marchandises et de la conception, à propos de l’expansion de la catégorie. « Nous avons définitivement commencé à voir des ventes accélérées au-delà de notre noyau de performance [during the last year]. Et nous avons appris très tôt que nos clients veulent être à la fois confortables et élégants.

“Et l’autre élément est que le travail hybride ne va pas disparaître”, a poursuivi del Toro. « De nombreuses entreprises ont déjà déclaré que de nombreuses personnes pouvaient travailler à distance indéfiniment. Donc, c’est vraiment le moment de se développer et de comprendre qu’à mesure que la culture et la vie évoluent, en termes de sa vie en particulier, comment nous pouvons répondre à ces besoins.

La première collection de vêtements de détente Fabletics de 17 pièces comprend des pantalons à jambes larges, des soutiens-gorge de sport, des sweat-shirts et plus encore. Photo de courtoisie

La collection de vêtements de détente Fabletics de 17 pièces, qui sortira dans les magasins et sur fabletics.com, le 1er septembre, comprend des t-shirts côtelés, des shorts en coton éponge, des sweats à capuche en molleton, des leggings, des sweat-shirts, des peignoirs et plus encore dans une variété de tissus, avec de nouvelles pièces tombent chaque mois.

« Nous avons des ensembles ; nous avons des pièces séparées, mais toutes sont conçues pour qu’elle puisse décider comment elle veut les assembler et/ou les superposer à ses vêtements de sport », a déclaré del Toro. «Elle peut être à l’aise lors d’un appel Zoom, mais si elle doit se lever et faire une course, elle est aussi élégante et prête à partir. La collection développe vraiment cette polyvalence pour elle.

L’assortiment inaugural de vêtements de détente se concentrera sur les vêtements pour femmes, mais del Toro a déclaré qu’une sélection de vêtements de détente pour hommes arrivera au quatrième trimestre.

Les tailles de vêtements de détente sont comparables à celles des vêtements de sport, du XXS au 4XL, et leur prix varie de 24,95 $ à 69,95 $ pour les membres VIP Fabletics. (Les non-membres peuvent toujours acheter des produits au prix de détail, ou pour environ 30% de plus, a déclaré del Toro.)

L’exécutif a ajouté que Fabletics est ouvert à l’expansion dans d’autres catégories à l’avenir qui complètent l’assortiment existant.

“Nous pensons vraiment qu’il y a beaucoup de pistes pour nous développer au-delà de notre espace actuel”, a déclaré del Toro. « Il y a notre cœur de performance et puis il y a ces autres éléments qui l’aident à construire sa garde-robe pour son style de vie. Nous considérons notre portefeuille comme des vêtements de vie actifs, qui sont vraiment le miroir de ce dans quoi notre invitée est engagée et de la façon dont elle veut vivre sa vie. »

Fabletics, qui a été fondée en 2013, continue de croître. La marque, co-créée par l’actrice Kate Hudson, avec Adam Goldenberg et Don Ressler, co-directeurs généraux de TechStyle Fashion Group (la même entreprise qui est également copropriétaire de la marque de lingerie Savage x Fenty de Rihanna), a commencé comme un direct- entreprise de vêtements et d’accessoires de vêtements de sport destinés aux consommateurs, fonctionnant sur un modèle d’abonnement.

Depuis lors, Fabletics s’est agrandi pour inclure environ 60 magasins physiques (avec des plans pour passer à 75 emplacements aux États-Unis d’ici la fin de l’année) sur des marchés tels que le Massachusetts, la Caroline du Nord, le Maryland, la Virginie, le Michigan et l’Iowa. , Kansas, Texas, Colorado, Arizona, Oregon et Californie. Au début de cette année, la marque a également lancé Fabletics FIT, une application qui propose des entraînements et des cours de méditation à la demande.

En mars, Fabletics a dépassé les 500 millions de dollars de revenus annuels et courtise actuellement les investisseurs qui envisagent de devenir public. L’entreprise espère lever 500 millions de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne, ce qui porterait la valeur de l’entreprise à environ 5 milliards de dollars. En juillet, Fabletics a engagé Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays et Bank of America pour l’aider.

Le mois dernier, Fabletics s’est également lancé dans le jeu de la revente grâce à un partenariat avec ThredUp, permettant aux acheteurs de retourner des vêtements pré-portés contre un crédit en magasin. Del Toro a déclaré que les consommateurs seront également autorisés à retourner des vêtements de détente pré-portés via le programme pour un crédit.

“Les opportunités à venir pour les vêtements de détente sont énormes”, a déclaré Goldenberg. « Nous avons les meilleurs talents pour tirer parti de cette tendance croissante, en appliquant des matériaux de performance à une catégorie qui ne va nulle part. En tant que perturbateurs de mode expérimentés, nous sommes convaincus que Fabletics Lounge sera bientôt un nouveau leader de la catégorie.