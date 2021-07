Kate Hudson’s Fabletics embauche des banques pour son introduction en bourse – WWD

Kate Hudson rejoint le sprint – à Wall Street.

La marque de vêtements de sport Fabletics, que l’acteur a cofondée avec Adam Goldenberg et Don Ressler, co-directeurs généraux de TechStyle Fashion Group, a engagé des banques de renom pour une introduction en bourse.

Fabletics travaille avec Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays et Bank of America et prévoit de lever environ 500 millions de dollars dans le cadre d’une offre, a confirmé WWD. Une telle offre pourrait valoriser la marque à plus de 5 milliards de dollars.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.

La marque, fondée en 2013, a longtemps fait parler d’elle comme candidate à l’introduction en bourse, positionnée dans la catégorie athleisure toujours attrayante à des prix accessibles et avec un certain cachet de célébrité.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, un porte-parole a déclaré: “En tant que politique de l’entreprise, Fabletics ne commente pas les rumeurs ou les spéculations.”

Fabletics semble être l’une de ces marques qui ont survécu l’année dernière malgré la pandémie.

En octobre, la société a révélé un accord pluriannuel avec Hydrow, un rameur de 2 300 $ doté de fonctionnalités connectées.

“Nous avons appris en faisant des recherches pendant la pandémie, plus de 70% des clients de Fabletics s’entraînent trois fois par semaine ou plus”, a déclaré Goldenberg à l’époque. « L’autre chose que nous avons constatée, c’est qu’ils sont très intéressés par les produits de fitness connectés qui arrivent sur le marché. Nous avons 25 à 30 % de clients qui se disent très intéressés et envisagent d’en acheter un dans un avenir proche.

Les quelque 2 millions de VIP Fabletics, qui optent pour un programme d’achat mensuel de la marque, ont accès à du contenu exclusif s’ils achètent l’une des machines, qui sont exposées dans certains magasins Fabletics.

Fabletics comptait 51 magasins en octobre et Goldenberg a déclaré qu’il en aurait 100 d’ici quelques années.

Il a dit que 2020 ressemblait à “10 ans”, mais que la marque était “complètement sur la bonne voie” [with business projections] sinon un peu en avance sur ce que nous pensions être.

Tous ensemble – célébrité, force malgré l’adversité, un plan de croissance clair et une volonté de tester de nouveaux types de relations avec les consommateurs – est une recette que Wall Street aime.

Et, du moins pour l’instant, les investisseurs semblent avides de plus.

Après une longue sécheresse dans la mode, le marché des introductions en bourse a vraiment pris vie cette année alors que les taux d’intérêt bas, les espoirs d’un avenir plus numérique et un marché boursier fort malgré la pandémie font bouger les marques.

Torrid Holdings Inc., Figs Inc., The Honest Co. de Jessica Alba, ThredUp, Dr. Martens, MyTheresa et Poshmark sont tous devenus publics cette année. Authentic Brands Group est sur le point de partir bientôt et les très animés Allbirds et Warby Parker auraient déposé confidentiellement leurs documents pour leurs propres offres.

L’obtention est toujours bonne. La question devient maintenant, combien de temps cela dure-t-il?

