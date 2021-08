Kate Hundley et Weird English Founder discutent de la précision dans la mode – WWD

L’une des innombrables leçons qui ont été renforcées pendant la pandémie – peut-être de force – est que la route des grandes marques vers le succès dans l’industrie de la mode n’est pas la seule.

Les designers new-yorkais Kate Hundley et De’Jon Jackson n’ont pas besoin d’être convaincus. Hundley, qui a lancé sa propre marque en 2018, s’est associée à Jackson, qui lancera sa marque Weird English cet automne, pour créer des shorts sur mesure fabriqués à partir d’écharpes vintage. En plus de trouver une quantité sélectionnée semestriellement sur le site de Hundley à partir d’aujourd’hui, les acheteurs peuvent également avoir des paires de shorts personnalisées fabriquées avec des objets de famille, des trouvailles de marché aux puces ou d’autres matériaux préférés sur une base continue.

Ces raretés de 430 $ ne sont pas seulement destinées à offrir des designs uniques, mais aussi la durabilité, la substance et l’individualité. Hundley a travaillé pour Zac Posen et Coach avant de s’aventurer avec sa propre marque de vente directe aux consommateurs. Elle et Jackson se sont connectés par l’intermédiaire de son fiancé et se sont liés par des ambitions de mode, de design et de projet, alors ils ont décidé de travailler ensemble. L’idée du short s’est cristallisée en traînant chez un ami styliste, qui a sorti un foulard Dior vintage, ce qui a fait imaginer un short à Jackson. Lui et Hundley ont ensuite accepté de mettre cela en mouvement et continueront de collaborer sur différentes pièces, pas seulement des courts métrages.

Sans savoir ce qui va arriver à cause de la pandémie, la planification peut être difficile, a admis Hundley. « Mais les gens sont définitivement devenus plus ouverts d’esprit sur la façon de travailler ensemble et sur ce qui est important. Il y a eu beaucoup de réduction du bruit et [instead] se concentrer sur ce qui est le plus excitant et qui vaut le plus votre temps », a-t-elle déclaré.

L’anglais étrange fera ses débuts avec des éléments essentiels de base d-à-c avec des options de coupe-couture à suivre éventuellement. Le nom provient d’un échange avec une amie, qui a dit à Jackson qu’elle avait du mal à le comprendre. Il a dit : « Je lui ai dit : ‘Mais je parle anglais.’ Et elle a dit: “Mais ça a l’air bizarre”, ajoutant que le nom est resté en partie à cause de la prévalence de la façon dont deux personnes peuvent avoir des perceptions différentes d’une conversation partagée. Cette étrangeté pourrait se dissoudre, cependant, si les gens apprenaient à mieux se connaître, a déclaré Jackson.

Notant à quel point l’abréviation de Weird English est WE, le fondateur a déclaré que “nous englobe en tant que nation, peuple, communauté – il y a certainement beaucoup à faire”. Au départ, chaque conception sera plafonnée à un maximum de 100 unités pour créer un sentiment d’appartenance. « L’un de nos mantras est : « Né pour être rare ». Nous voulons transmettre cela à travers l’éthique de notre marque », a déclaré Jackson.

Plutôt que de présenter une nouvelle collection le mois prochain, Hundley attendra jusqu’en décembre pour suivre le calendrier pré-automne et pré-saison. Cela laissera un peu plus d’espace pour réfléchir aux idées et un peu plus de temps pour vendre. Le respect d’un calendrier qui a du sens est essentiel, selon le designer, qui continue de concevoir pour d’autres marques. «Nous nous sommes tous précipités sur des choses dans lesquelles nous n’avons peut-être pas mis assez d’amour. C’est un élément crucial pour sortir de la pandémie [in] comment nous faisons des affaires.

Offrir des préventes chaque saison s’est également avéré utile pour établir des relations plus étroites avec les clients et définir ce qui différencie ses créations. Hundley envisage de vendre une petite quantité en gros, ce qui restera un moyen pour les gens de découvrir la mode, en particulier la mode de luxe. “Mais il est vital de rester définitivement plus proche du consommateur”, a-t-elle déclaré.

Avec la plupart des acheteurs au carré avec des jeans, des chemises boutonnées et d’autres basiques, l’excitation est ce qu’ils recherchent, que ce soit la pièce qui les motive à sortir ou ce sur quoi ils construisent leur look. « Nous avons tous été enfermés pendant si longtemps. Je sais que je repense à des pièces que j’avais peut-être gardées pour une occasion spéciale et que je n’avais pas portées parce que j’avais été précieuse à ce sujet. Je veux apporter cette excitation dans ma vie quotidienne.

Pour Jackson, la relativité est la clé pour conclure une vente, que ce soit par la sensation du vêtement, son attrait visuel ou ses graphismes. “Si vous n’y êtes pas connecté, vous n’allez probablement pas l’acheter – et encore moins le porter”, a-t-il déclaré. « Juste à partir des instincts que nous avons en tant qu’êtres humains, nous pouvons puiser dans cela à travers les vêtements. C’est définitivement la façon d’acheter des vêtements.

Quant à savoir si les acheteurs sont moins influencés par les influenceurs des médias sociaux et les célébrités, Hundley a déclaré: «Il y a un peu de rejet du fait que vous avez trop vu quelque chose. Même dans la conception graphique, il y a une sorte d’esthétique Instagram qui était si omniprésente en rose clair avec du texte blanc. Les choses sont devenues tellement saturées. Il y a un désir de choses spéciales et uniques qui vous permettent d’exprimer votre personnalité extérieurement d’une manière que nous n’avions peut-être pas priorisée auparavant.

D’accord, Jackson a dit savoir que quelque chose vous appartient et que seul le vôtre rend les conceptions plus attrayantes. Cette approche plus étudiée est en quelque sorte un revirement complet par rapport à une carrière de mode bien usée qui atteint son apogée en rejoignant un énorme conglomérat qui conçoit des vêtements, des rideaux et tout le reste. Les collaborations offrent des alternatives intéressantes, a déclaré Hundley. « Autant j’aime les intérieurs, autant cela n’a pas de sens pour moi de passer mon temps et mon énergie à faire des assiettes, des livres ou quoi que ce soit d’autre. Mais je pourrais collaborer avec quelqu’un qui fait du beau travail, qui a quelque chose à dire et ensemble, nous pouvons découvrir quelque chose d’intéressant auquel aucun de nous n’aurait pensé seul. Travailler avec De’Jon a été comme ça – nous fusionnons notre esthétique et pensons à des choses que nous pensons tous les deux passionnantes pour un projet qui est nouveau pour nous deux et que nous n’aurions peut-être pas fait seuls.

Du point de vue de Jackson, cela se résume en grande partie à l’efficacité, notant le degré de gaspillage que l’industrie de la mode est responsable de la création. « Moi et Kate sommes venus avec l’idée que nous allons être très précis. Il n’y a pas de déchets impliqués. Nous prenons des déchets pour faire une pièce que quelqu’un aimerait et porterait. Notre façon de travailler est très efficace. C’est la meilleure façon d’aborder les choses, en particulier d’avancer dans la façon dont notre société est. »