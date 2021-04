Kate «inspire» des touches de nouveau terrain de jeu au Queen’s Sandringham Estate «pour le plaisir de tous» | Royal | Nouvelles

L’exposition du jardin Back to Nature de la duchesse de Cambridge au dernier Chelsea Flower Show visait à encourager les enfants et les familles à sortir. Le jardin de Kate comprenait une balançoire en corde, un refuge pour tipi et une cabane dans les arbres.

Le domaine de Sandringham, qui attire 500 000 visiteurs par an, a terminé un nouveau terrain de jeu d’aventure avec des touches similaires à l’affichage de la duchesse, selon les rapports.

La nouvelle aire de jeux a été calquée sur les célèbres monuments britanniques et devrait ouvrir ses portes le 12 avril.

Le terrain de jeu boisé a remplacé une aire de jeux plus petite existante.

La première phase de son développement a été achevée et comprend un éventail de cabanes dans les arbres et de passerelles impressionnantes.

LIRE LA SUITE: Kate et William ignorent la tradition royale pour être plus proches de leurs enfants

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants ensemble: le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux.

Selon les experts royaux, le « projet d’héritage » de Kate a été son travail dans le développement des premières années.

L’année dernière, la duchesse a publié les résultats de son enquête «Cinq grandes questions» qui portait sur le secteur de la petite enfance et des enfants de moins de cinq ans.

L’enquête a recueilli les opinions d’un demi-million de personnes au Royaume-Uni pour l’étude sur l’éducation des enfants de moins de cinq ans.

Dans une déclaration, le rapport a été qualifié de «moment marquant» pour le «travail de la duchesse sur l’importance de la petite enfance pour façonner le reste de nos vies et des résultats sociétaux plus larges».