Kate lance un nouveau centre majeur de la Fondation royale – une duchesse infatigable relève un nouveau défi | Royale | Nouvelles

Kate a officiellement lancé le Center for Early Childhood, une initiative dirigée par la Royal Foundation, l’opération caritative du duc et de la duchesse de Cambridge. Elle a révélé sa nouvelle initiative, destinée à créer un héritage puissant pour Kate, avec une vidéo partagée via les comptes de médias sociaux de Cambridges.

Dans la vidéo, filmée en plein air, Kate a parlé de son propre parcours qui l’a amenée à comprendre pourquoi les premières années sont si importantes et ont un impact sur l’ensemble de la société.

Elle a déclaré: “Mon propre voyage pour comprendre l’importance de la petite enfance a en fait commencé avec des adultes et non avec des enfants.

“Il s’agissait de prévention. Je voulais comprendre ce que nous pouvions faire de plus pour aider à prévenir certains des défis sociaux les plus difficiles d’aujourd’hui.

“Et que pourrions-nous faire de plus pour lutter contre les taux croissants de mauvaise santé mentale.

“J’ai parlé à des psychiatres, à des neuroscientifiques, à des praticiens, à des universitaires et à des parents.”

La duchesse a poursuivi en parlant du projet lui-même, en déclarant: “Et ce qui est devenu clair, c’est que le meilleur investissement pour notre santé et notre bonheur futurs se situe dans les cinq premières années de la vie.

“Et c’est pourquoi je lance aujourd’hui le nouveau Royal Foundation Center for Early Childhood.

« En travaillant en étroite collaboration avec d’autres, le centre espère faire prendre conscience des raisons pour lesquelles les cinq premières années de la vie sont si importantes pour l’issue de notre vie future et de ce que nous pouvons faire en tant que société pour saisir cette opportunité en or de créer une vie plus heureuse et plus saine mentalement. , une société plus nourricière.

“En travaillant ensemble, j’espère que nous pourrons changer notre façon de penser la petite enfance et transformer la vie des générations à venir.

“Parce que je crois vraiment que le changement commence à l’école.”

