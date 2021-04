Kate McKinnon déguisée en Pepe Le Pew sur SNL pour parler de façon hilarante d’être coupée de Space Jam 2

Space Jam 2 a connu de nombreux changements dans les coulisses au fil des ans. La suite était initialement prévue pour jouer Michael Jordan après l’énorme performance au box-office, mais la star des Chicago Bulls ne serait apparemment pas intéressée à revenir. D’autres versions ont été à un moment ou à un autre conçues autour d’une variété de célébrités et d’athlètes, dont Tiger Woods, Tony Hawk, Jackie Chan et Jeff Gordon. Finalement, la version LeBron James a commencé à générer de l’élan, mais le réalisateur et le directeur de la photographie d’origine de la suite ont quitté le projet avant la production et au milieu de tous les changements, le script a été retravaillé et la scène de Pepe Le Pew aurait été abandonnée.