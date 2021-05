Kate McKinnon revient en tant que Dr Fauci de SNL après l’annonce du masque du CDC

Cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées peuvent jeter leurs masques dans la plupart des circonstances – et Saturday Night Live a ramené Kate McKinnon en tant qu’Anthony Fauci pour célébrer et expliquer lors de sa dernière ouverture à froid.

McKinnon, qui se présente dans le sketch «votre garçon Fauci, le saint patron de Purell», ouvre la scène en annonçant lors d’une conférence de presse enthousiasmante que «nous avons eu de très bonnes nouvelles cette semaine, et je ne parle pas seulement de JLo et Ben Affleck. »

Mais, dit Fauci de McKinnon, les gens ont encore des questions – comme “de quoi diable parlez-vous?” et “est-ce un piège?” – et présente ainsi «quelques médecins du CDC qui ont miné au théâtre» pour expliquer les nouvelles règles avec des scènes comme «un homme entre dans un bar».

En réalité, comme l’a expliqué l’allemand Lopez de Vox, le CDC «a adopté le pouvoir des vaccins Covid-19» pour alléger les restrictions et envoyer un message selon lequel les choses peuvent commencer à revenir à la normale pour les Américains vaccinés. Selon le CDC (le vrai, pas le SNL), «les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter de masque ou de distance physique dans quelque environnement que ce soit», à l’intérieur ou à l’extérieur, bien qu’il y ait une poignée d’exceptions.

Ces exceptions – les situations dans lesquelles les gens devraient continuer à porter un masque pour le moment, quel que soit le statut vaccinal – incluent «les établissements de soins de santé, les transports en commun, les prisons, les prisons et les refuges pour sans-abri», et les gens doivent toujours respecter les lois nationales et locales, ce qui peut être plus strict que les nouvelles directives du CDC.

Cependant, les «CDC Players» de SNL ne finissent pas tout à fait par modéliser le comportement qu’ils devraient: dans la première scène, Beck Bennett, jouant un docteur CDC jouant un patron de bar, enlève son masque avant de révéler qu’il n’est toujours pas vacciné.

«J’entre dans un bar à 11 heures», a déclaré Bennett à Aidy Bryant, un autre médecin du CDC. «Pensiez-vous vraiment que j’étais vaxxed? Parce que c’est sur toi.

L’ouverture froide parodie également l’émeute du Capitole le 6 janvier dans une autre scène des «joueurs CDC».

“Je suis préoccupé. C’est un assez grand rassemblement », raconte Alex Moffat à Cecily Strong. «Devrions-nous porter des masques?»

«Nous n’avons pas à le faire, car nous sommes à l’extérieur … du bâtiment du Capitole! Maintenant viens, allons les chercher! Dit Strong, sortant une arme alors que Moffat enfile un chapeau MAGA.

Une autre scène – un couple dînant à l’extérieur, sans masque, ce que peuvent faire des personnes entièrement vaccinées – est interrompue par un troisième médecin du CDC «qui prend des cours d’improvisation», dit un McKinnons résigné. «Parce que c’est ce que tout le monde veut, un médecin improvise.»

Un Pete Davidson sans masque fait également une apparition en tant que masturbateur des transports en commun de New York, qui promet de «mettre un masque dessus en premier», et les scénarios deviennent de plus en plus bizarres avant qu’un McKinnon perplexe présente «la grande finale, intitulée ‘Society is Good Again : Une vision pour l’avenir. »

Les «joueurs CDC» des scènes précédentes se réunissent à nouveau, avec un Bennett dansant faisant remarquer que «tout va bien maintenant» alors que Bowen Yang dit au public que «j’utilise mon ancien masque comme parachute pour mon hamster», et McKinnon termine le sketch .

«En résumé, s’il vous plaît, tout le monde, faites-vous vacciner et profitez de la vie sans masque», dit-elle. «Et en direct de New York, c’est samedi soir!»