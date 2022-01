Kate Middleton a abandonné le titre « royal » pour garder les choses discrètes – « Elle l’a compris » | Royale | Des nouvelles

L’ancienne directrice de la National Portrait Gallery (NPG) a rappelé comment la duchesse en est venue à couvrir son rôle de patronne de l’organisation dans ses premières années en tant que membre de la famille royale. Sandy Nairne a été approchée par l’équipe de Kate fin 2011, quelques mois après que le duc et la duchesse de Cambridge se soient mariés.

La directrice de la galerie de l’époque a rappelé la demande de visite du royal, qui posait à l’époque les bases de son travail.

Mme Nairne a déclaré que Kate avait démontré qu’elle était bien préparée à assumer le rôle de patronne du NPG.

En tant que diplômée en histoire de l’art et photographe amateur passionnée, Mme Nairne a déclaré que Kate « savait clairement de quoi elle parlait ».

Cependant, bien que Kate convienne bien à la galerie, le NPG hésitait à attribuer à la duchesse le titre de « patron royal », a révélé Mme Nairne.

Elle a confié au magazine The Sunday Times : « Nous avons eu des allers-retours sur le nom qu’on lui donnerait.

« La galerie n’avait jamais eu de mécène royal ou de mécène, la philosophie était que c’était une galerie pour la nation, donc le sentiment était que l’idée d’un » mécène royal « ne convenait pas. »

L’ancienne réalisatrice s’est souvenue s’être approchée du bureau de Kate pour lui demander si elle serait prête à abandonner la partie « royale » de son titre en association avec la galerie.

Elle a déclaré: « J’ai appelé avec hésitation son bureau et lui ai dit que nous serions ravis de l’avoir, mais cela le dérangerait-il d’être simplement patron, pas patron royal? »

Kate a accepté cela, a révélé Mme Nairne en disant: « Elle l’a tout à fait compris. »

En tant que mécène de la National Portrait Gallery, Kate a aidé à la connecter « avec un public beaucoup plus large et plus jeune », a déclaré l’ancien directeur.

La duchesse a réalisé son tout premier engagement solo en février 2012, lorsqu’elle a visité l’exposition Lucian Freud Portraits à la galerie.

En tant que marraine de la galerie, Kate a récemment été le fer de lance d’une initiative clé – le concours Hold Still.

La duchesse a lancé ce concours de photographie lors du premier verrouillage national au printemps 2020, dans le but d’inspirer les gens de tout le pays à représenter la vie en Grande-Bretagne pendant la première vague de la pandémie de Covid.

Un panel d’experts a ensuite sélectionné 100 finalistes, qui ont été inclus dans le livre de photographies Hold Still.

Parmi les images les plus touchantes choisies, il y avait celle de Mila Sneddon, quatre ans, vue en train d’embrasser la fenêtre alors que son père se tenait à l’extérieur de la maison.

Le portrait montrait le choix difficile des Sneddon de protéger l’enfant, sous traitement contre la leucémie, de COVID-19 en divisant la famille en deux et en laissant Mila et sa mère vivre seules pendant quelques mois.

Au cours de ses premiers mois en tant que membre de la famille royale, Kate a soigneusement réfléchi à ce sur quoi concentrer son travail, selon Rebecca Priestley, une confidente et ancienne conseillère de la duchesse.

Travaillant avec Kate entre 2011 et 2017, Mme Priestley a rappelé l’approche « écouter et apprendre » de la duchesse.

Elle a déclaré: « Catherine sait que chaque décision est pour le reste de sa vie, tout est pour le long jeu.

« Elle savait qu’elle n’était une experte dans aucun domaine et elle voulait d’abord s’instruire, puis braquer les projecteurs là où c’était nécessaire.

« C’était une approche ‘écouter et apprendre’ plutôt que de devenir immédiatement mécène d’un organisme de bienfaisance.

« Nous avons fait beaucoup de visites sous le radar avant les engagements publics. »

Au cours de la dernière décennie, Kate a concentré son attention sur la petite enfance et l’impact des cinq premières années de la vie sur le développement des enfants.

Elle a également travaillé sur les toxicomanies, la santé mentale et le soutien du NHS, entre autres domaines.