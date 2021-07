Kate Middleton a aperçu son fils en train de courir à vélo lors d’un « rapprochement presque littéral » – « Je ne peux pas aller plus lentement | Royale | Nouvelles

Un utilisateur des médias sociaux s’est rendu sur Twitter pour raconter son incroyable rencontre avec Kate et l’un de ses fils, qu’elle a identifié comme étant le prince George. L’utilisateur de Twitter, Mayleen Ramey, s’est souvenue d’avoir vécu “le repérage de célébrités le plus aléatoire et le plus épique” hier matin près de Hyde Park.

Elle a déclaré: “Cela a commencé comme une journée maussade. J’étais stressée et privée de sommeil, maugréant contre moi-même en traînant mes fesses endormies vers un cours de danse à Hyde Park …

“Alors que j’approchais de l’entrée de Queen’s Gate, je vois un jeune garçon à vélo courir vers moi sur le trottoir, tout en disant joyeusement ‘Je ne peux pas ralentir !’ alors que sa mère court derrière.

“Comme je le fais quand je vois tous les enfants, je souris et dis un grand” hiiii! ” alors qu’il zoome.

“Il me faut environ une demi-seconde pour réaliser que cet adorable garçon et sa mère sont des visages que j’ai vu des milliers de fois.

“Je remarque alors un homme masqué et essoufflé en costume qui court après les deux, ayant clairement été dépassé.

“Je m’arrête une seconde pour enregistrer ce moment aléatoire, magique et royal… alors que je viens d’avoir une altercation presque littérale avec SAR la duchesse Kate Middleton et le prince George ! Sur un trottoir ! Au milieu de Londres !! “

En plaisantant, l’utilisateur de Twitter a ajouté qu’elle “avait le souffle coupé” après avoir réalisé qu’elle avait sûrement enfreint le protocole royal en criant “hiii” avec désinvolture au futur roi.

Cette rencontre aléatoire a été extrêmement appréciée par les fans royaux sur la plate-forme de médias sociaux, qui ont remercié Mme Ramey d’avoir partagé son histoire.

LIRE LA SUITE: Le regard de «réconciliation» de Harry avec William repéré par un expert

Cependant, quelques observateurs royaux pensent que l’utilisateur de Twitter n’a pas rencontré le prince George.

Au contraire, ont-ils dit, elle a peut-être confondu l’enfant de sept ans avec son frère, le prince Louis.

L’une d’elles a commenté son fil Twitter en disant: “Je parie que c’était Louis et non George. Il aurait été à l’école.”

Un autre a répondu en disant : « J’ai aussi l’impression que le prince Louis est un peu kamikaze comme mon petit garçon l’était à cet âge.

A NE PAS MANQUER

“Je parie qu’il zoome sur cette draisienne à un million de kilomètres à l’heure.”

Le prince George et sa sœur la princesse Charlotte fréquentent l’école Thomas’s Battersea.

D’autre part, le prince Louis a commencé plus tôt cette année la Willcocks Nursery School, située près du palais de Kensington.

Kate a pris une photo de l’enfant de trois ans lors de son premier jour d’école en avril.

Le prince Louis avait un grand sourire sur le visage alors qu’il portait un sac à dos et était sur un vélo à balancier rouge.

La même crèche a également été fréquentée par la princesse Charlotte qui, tout comme son jeune frère, a été photographiée par Kate peu de temps avant de se rendre à l’école.

Alors que le prince Louis et la princesse Charlotte n’ont pas été vus récemment en public, le prince George, sept ans, a fait une apparition surprise au stade de Wembley plus tôt cette semaine.

Le troisième en ligne pour le trône a vu l’Angleterre triompher de l’Allemagne à l’EURO 2020.

Et il a fait fondre le cœur de nombreux fans royaux alors qu’il portait une veste et une cravate assorties à celles de son père.

Ce n’est pas la première fois que le prince George va au stade avec ses parents.

En octobre 2019, les Cambridges ont été aperçus parmi la foule en train de regarder le match de football Norwich City contre Aston Villa.

À l’époque, George a laissé les fans royaux dans les mailles du filet alors qu’il était aperçu en train de sauter de bonheur à chaque but marqué par l’équipe soutenue par son père, Villa.